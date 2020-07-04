白沙屯媽祖徒步進香5日凌晨要出發　蔡英文參拜祈求國泰民安

▲總統蔡英文4日前往拱天宮參拜，為媽祖徒步進香活動祈福。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，5日凌晨2時15出發；蔡英文4日中午左右也與內政部長徐國勇和交通部長林佳龍等一起前往拱天宮參拜，蔡英文也親自替媽祖鑾轎淨轎，蔡英文在致詞時也表示，感謝媽祖庇祐，與國人配合政府政策，讓疫情早日獲得控制，也期盼媽祖繼續保佑台灣，讓台灣國泰民安。

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▲▼總統蔡英文抵達時，受到熱情民眾夾道歡迎，隨後則在廟門口致詞祝賀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔡英文致詞時指出，感謝拱天宮與朝天宮配合政府防疫措施，讓進香活動「暫緩、延期」，如今疫情獲得控制，現在開始防疫新生活，很高興進香活動終於能夠開始，同時也感謝信眾的配合，這是台灣人不分你我，最有人情味的表現，也是媽祖進香最重要的意義和精神所在。

參拜完，在廟方人員的引導下，帶領蔡英文進入辦公室，替媽祖進香大轎舉行淨轎儀式；蔡更強調，去年也曾和媽祖走一小段路，這是台灣相當重要的傳統，雖然因疫情關係暫停舉辦，還好現在國內疫情趨緩，讓媽祖和信眾可以繼續這個傳統，同時也祝福徒步進香一切順利、圓滿。

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