蔡英文：媽祖信仰是台灣度過一次次挑戰的重要原因

▲總統蔡英文4日到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

記者蘇晏男／綜合報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，5日凌晨2時15出發。總統蔡英文4日中午偕同內政部長徐國勇和交通部長林佳龍等一起前往拱天宮參拜，事後她在臉書發文表示，台灣能度過一次又一次挑戰的重要原因，就是媽祖信仰讓我們不分彼此團結在一起。

蔡英文指出，每年媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。「今年謝謝大家配合防疫有成，讓重要的信仰活動還是能順利舉辦」。今天半夜，就是白沙屯媽祖和山邊媽祖啟程進香的大日子，去年她跟著進香走一段路，做媽祖的香燈腳，今天也再次回來參拜，向媽祖祈求國泰民安，四時無災。

「祝福所有參與進香的朋友，在持續落實 #防疫新生活 的同時，也都可以健康平安」。蔡英文認為，媽祖信仰讓我們不分彼此團結在一起，就是台灣能度過一次又一次挑戰的重要原因。

另外，蔡英文參拜完後，在廟方人員的引導下，進入辦公室替媽祖進香大轎舉行淨轎儀式。她強調，去年也曾和媽祖走一小段路，這是台灣相當重要的傳統，雖然因疫情關係暫停舉辦，還好現在國內疫情趨緩，讓媽祖和信眾可以繼續這個傳統，同時也祝福徒步進香一切順利、圓滿。