視察台南建設 蘇貞昌：將挹注超過420億元「築巢引鳳」

▲行政院長蘇貞昌上午視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌3日上午赴台南視察「增設北外環交流道、南科聯外道路」時表示，「工程要有遠見，規劃要大膽，施工要逐步」，台南市除了「三縱三橫」，現新增「第四橫」，規劃時不僅要一次到位，中央跟地方通力合作就能大力解決台南交通問題。

蘇貞昌院長說，政府對台南重大建設的支持不僅北外環交流道，還有南部科學園區台南園區擴建計畫及周邊建設，累積將超過420億元經費，他強調台灣正在爭取各方投資，要讓台灣成為世界中的寶地。

蘇院長表示，2019年他上任不到2個月就來看台南北外環道路工程，今天專程來感謝施工單位，北外環快速道路花費180億元，再過3天就要接起來了，他很感謝也很期待。此路段解決了南科交通出入問題，台南市原有「三縱三橫」，現在多一個「第四橫」，提供很大的方便。院長也提醒，有關北邊連接台南市安南區、南邊進入市區等事宜，請內政部營建署提早規劃，如需增加經費就增加，及早發現及早做，一次做好。

蘇貞昌院長指出，「工程應該有遠見，規劃要大膽，施工要逐步」。交通部陳彥伯次長在擔任公路總局長時，包括南迴公路、蘇花改及西濱均超前完成，因此他升任陳局長為交通部政務次長。院長強調，現在這個交流道非常重要，如能早日施工，可紓解永康交流道車潮，如此一來，不僅上國道1號快，要到南科相關連結也都會快。

蘇貞昌院長讚許台南市長黃偉哲對市政用功也用心，去年3月他來視察時，黃偉哲市長爭取交流道及擴大南科等。蘇院長在現場也以地圖說明中央對於台南的建設的支持，除了串聯整個台南市的交通，包含北外環道180億元、北外環交流道18億元，還有西濱快速公路曾文溪橋段新建工程，經費 67億餘元，以及已核定的「南部科學園區台南園區擴建計畫」162億元，總經費超過420億元。

蘇貞昌院長指出，北外環交流道18億元經費，已核定由中央全額補助，地方負責用地費，希望黃偉哲市長督責台南市府早日取得都市規劃用地，以及未來施工道路安全維護及控制等事宜。蘇院長強調，工程愈快做好，再有新需求就能愈快爭取到，希望中央與地方一起努力，讓台南發展愈來愈好。

蘇院長進一步表示，對於地方的建設，總統蔡英文一再交代，一定要加碼、加快，且不是只有交通要快，也要解決問題。院長也提到蔡總統推動「大南方計畫」，不僅是工程要做起來，新的科學園區要有新的規劃及設計，包括生活機能、子女就學，以及周邊交通等都要一次規劃，才能吸引國內外高科技人才回來。院長也以其開闢台北三峽的大學城為例，當時包括設置國中小學等都預先做好規劃。院長強調，不僅南科，沙崙科學園區也要儘快建設；國道、聯外快速道路也都要接起來；而相關土地問題，拜託地方政府愈快解決，工程就愈快進行。

蘇貞昌院長表示，這次疫情全世界看到台灣做得最好，是亂世中福地，國際大廠紛紛加碼，例如台積電的投資都非常龐大。此外，現在外資紛紛從香港撤離，台灣一定要做好相關建設、築巢引鳳，中央及地方一起加油，佈置好舞台才能演出精彩。

蘇院長強調，感謝台南市政府，地方做得好，中央全力配合，也謝謝立法委員在中央順利通過預算，預算不分黨派。院長有感而發表示，第一次審前瞻預算時，當時還丟水球、灑麵粉；第二次大家都支持，可見前瞻預算確實是人民需要、有做出成績且受地方歡迎，也符合台灣發展需要。在蔡總統領導下，政府很努力要讓台灣成為世界亂局中的寶地，中央、地方一起努力，希望地方愈來愈有發展，愈來愈美麗，大家一起加油。蘇院長聽取簡報後，現地視察國道一號增設北外環交流道工程現況，慰勉工程人員辛勞。

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