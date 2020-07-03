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台南三倍券加碼千萬豪禮「五子登科」　黃偉哲歡迎大家組隊來「不只給3000」

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▲台南市長黃偉哲宣布台南加碼回饋的「五子登科」獎項，歡迎大家到台南大力報復性消費，給您三倍券效益不只3000的厚禮數。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲宣布台南加碼回饋的「五子登科」獎項，歡迎大家到台南大力報復性消費，給您三倍券效益不只3000的厚禮數。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲3日親自主持「台南振興三倍券加碼優惠措施」記者會，市府推出「食、宿、行、愛、遊、購」六大優惠加值措施，並宣布加碼回饋的「五子登科」獎項，包含1戶全新兩房一廳公寓、納智捷汽車、五星級總統套房、搭乘帆船遊程等超值大獎，歡迎到台南大力報復性消費，給您三倍券效益不只3000禮數。

台南市長黃偉哲表示，隨著政府振興券的發放政策，各縣市競相加碼三倍券優惠活動，台南當然不落人後，他責成各相關局處協調，結合諸多商圈、旅宿業者，以及贊助廠商，研擬出一套屬於台南人厚禮數的「台南振興三倍券加碼優惠措施」，要讓三倍券在台南獲得極大化的價值，希望大家吃得愉快、玩得痛快、抽得爽快。

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黃偉哲說，歡迎大家組成復仇者聯盟，來台南報復性消費，台南加碼千萬回饋三倍券的獎項豐富多元，以象徵「五子登科」的寓意，有房子、車子和現金，以及志玲姊姊出嫁住過的星級飯店豪華套房，還有體驗奢華的遊艇旅程等等，他請大家一起來台南振興經濟拚國旅。

黃偉哲強調，以前買愛國獎券買一個希望，以前買大樂透就買一個小確幸，但是相信來台南消費就一定讓你吃得到、看得到、摸得到，甚至可以抽得到許許多多的獎項，歡迎大家來台南。

台南市經發局表示，活動期間只要到台南消費就有機會抽中總統套房住宿卷、電動機車、 APPLE 平板電腦及55吋液晶電視等400多項大獎，希望大家到台南感受的獨特魅力，也希望市民把手上的振興券留在台南各商圈、夜市、市場、旅遊觀光景點及名勝古蹟消費，一起帶動在地經濟人氣與買氣。

活動期間（7月15日至12月31日)只要持營業地點於台南之商家開立發票或夜市、市場攤商發放之登錄券，即可上網完成登錄，單筆消費滿200元即可獲得一組抽獎序號（滿400元，可得到2組序號，以此類推，單筆登錄最高可獲得100 組抽獎序號，個別發票消費金額不得累加計算，每月15日（遇假日順延至下一工作日）將邀請公正單位見證，參考公益彩券抽獎以號碼球進行隨機取號方式，並於「台南經濟情報讚」（https://reurl.cc/Wdmxae）粉絲專頁以直播方式進行公開抽獎。

為使民眾更加了解台南各局處振興相關優惠措施，台南市政府團隊特別製作懶人包放在台南振興遊購站（http://3000.tainan.gov.tw/）提供查詢，歡迎大家來台南吃喝玩樂，讓城市經濟消費重開機，全國一起動起來！

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