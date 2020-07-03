全台最讚的3倍券大獎綁定　黃偉哲帶看台南華廈：2房1廳！值5百萬

▲台南市長黃偉哲3日上午親自帶看台南加碼大禮，位於善化陽光大道新建大樓公寓，黃偉哲強調，市府沒有說謊話，也沒有說空話，那就直接把實體的房子給大家看。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台第一！3倍券好康搶先曝光，台南市長黃偉哲3日上午帶看台南加碼大禮，位於善化陽光大道新建大樓公寓，黃偉哲強調，我們不選預售屋，不選2、30年老屋，就選剛落成新屋子，台南市政府沒有在說謊話，也沒有說空話，那就直接把實體的房子給大家看。

黃偉哲說，藉著這個機會讓大家知道，第一方面，其實市府是找了蠻久了，因為很多房子剛推出就已經賣完了，所以很努力的把這個房子找出來，也謝謝我們公會不動產公會他們的努力，幫我們找出這個房子，當然這個房子是要提供給來台南消費之後抽獎，至於消費的條件是什麼？要累積多少元的消費？或是單次多少錢的消費？這個部分會公布整個遊戲規則，但今天主要先讓大家來看，市府沒有在說謊話，也沒有說空話，那就直接把實體的房子給大家看。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲進一步說明，當初的想法就是要找小坪數的輕豪宅，在這邊就是跟南科做鄰居、跟台積電做鄰居，那如果在另外一邊安南區的重劃區，就可能是跟GOOGLE做鄰居，因為GOOGLE在我們台南科工區，它是有一個資料處理中心的設置，所以不管是跟台積電就鄰居，不管是跟GOOGLE做鄰居都是好區，所以說很歡迎大家，這個地方其實坦白講生活機能都蠻OK的，也很令人期待。

黃偉哲說，到了年底我們會統一來抽獎，那抽獎的條件是消費滿多少錢以上，因為有的縣市消費滿5百元以上才有資格參加抽獎，我們台南市可能也要設定一個門檻，這個門檻當然不會太高，也不會太低，就適合大家，一方面大家消費得起，一方面大家就懷抱著希望，花錢買一些希望可以抽獎。

第一獎，就是我現在站的這個地方的房子，第二獎就是一部車子，第三獎就可能還有那個林志玲住過的總統套房還有加上現金，第四獎還有其他的，什麼3C啦還有什麼現金啦，這個是電動機車啦，好禮獎不完，所以說希望說大家來。

其實不是為了抽獎才來台南玩，因為台南本來就很好玩，好山好水好逛好吃好買，所以說這部分本來就是來台南，只是額外的你來台南拿到一個小確幸，抱著一個小希望，就是有抽獎，希望能夠抽大獎。

・含玻尿酸、膠原蛋白