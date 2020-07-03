三倍券紙本部分民眾申購踴躍　蘇貞昌：呼籲預訂數位型減少排隊

▲行政院長蘇貞昌肯定黃偉哲市長振興券加碼送房子，也希望各方大家都紛紛把握這個機會，能夠讓台灣經濟因此更振興，大家生活更快樂。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌，3日上午視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路時，針對三倍券民眾申購踴躍表示，無論民眾是預購採數位或紙本，行政院都有做足夠對應的準備來因應，他肯定黃偉哲市長加碼送房子，也希望各方大家都紛紛把握這個機會，能夠讓台灣經濟因此更振興，大家生活更快樂。

蘇貞昌院長對大部分民眾都預購紙本，外界擔心紙本會不會不夠，是不是要加印的問題指出，三倍券大受歡迎，兩天下來好幾百萬的民眾都已經預訂，而且看到商圈都加碼、連地方政府也是，像台南市長黃偉哲很有魄力，很大方要送一棟房子，所以民眾把握機會，不但1千變3千，而且因為加碼還可以變一棟房子，所以希望全國民眾早一點來選擇，要預訂數位可以減少到處排隊，他也希望各方大家都紛紛把握這個機會，能夠讓台灣經濟因此更振興，大家生活更快樂。

蘇貞昌院長指出，從各地預定的情形，都有做相對應的準備，到時候選擇數位的多少，選擇紙本的多少，我們都有足夠的準備可以因應。

此外，針對農田水利會官派的問題引發爭議，蘇貞昌則認為水利會的資產本來就屬於全民的，經過升格後，資產回歸全民，同時不但可以保護更多相關農田水利設施資源，未來工作會更有效率、法律會保護更多的農民。同時，原有的職員、工作人員都同樣受到保障，所以未來資產跟工作都更透明、更有效，所以這是一個很大的進步。

另外，發對媒體詢問東南衛視的兩名記者被註銷記者證一事，蘇貞昌院長表示，台灣是自由開放的國家，我們歡迎各國的記者來採訪，但如果說工作項目跟原申請內容不符，我們國家有相關法令限制，這兩個記者期限到了，我們沒有給他延長，也是剛好而已。

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