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振興3倍券台南加值送房子地點曝光　台南善化新建公寓大樓

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▲台南市黃偉哲表示台南市振興3倍券加碼送房子，3日地點揭曉是，在位於台南市善化區南科生活圈的陽光大道公寓大樓，市府將公布抽獎詳細方案。（圖／翻攝自網路）

▲台南市黃偉哲表示台南市振興3倍券加碼送房子，3日地點揭曉是，在位於台南市善化區南科生活圈的陽光大道公寓大樓，市府將公布抽獎詳細方案。（圖／翻攝自網路）

記者林悅／台南報導


中央振興3倍券7月1日起開放預購，台南市長黃偉哲為促進台南經濟，大手筆宣布「送房子、送車子」抽獎的加值方案，黃偉哲事前透露房子是公寓非透天，且是「實用等級」，3日上午地點揭曉是，在位於台南市善化區南科生活圈的陽光大道公寓大樓，市府將公布抽獎詳細方案。


7月1日是三倍券開跑！台南市長黃偉哲說，各縣市政府或滿多業者、民眾，無論是供端，還是需端，供給端還是需求端，大家都在努力，希望來拼這個的三倍券商機，台南市政府也願意把許多優惠的部分回饋給消費者，對來台南消費的民眾不惜重資、不惜血本，提供房子及車子來抽獎。

黃偉哲當時透露第一大獎是棟房子，二大獎就是車子，房子位置在城區，實用新的房子，並非預售屋，而是實體屋，不過房子是「公寓」，如果是透天厝他可能要跑路了。車子部分已積極接洽，可能是跟納智捷公司合作，來用車子抽獎。黃偉哲還笑稱五子登科裡面，已經有「二子」了，「孩子」部分民眾要自己生，但房子跟車子都會列入台南市的消費的抽獎。

黃偉哲宣布振興加碼送房子後，大家對房子到底位在在那裡？長什麼樣子都很好奇，但3日謎題揭曉，是位在台南市善化區陽光大道的一棟今年3月新完工的大樓建案，22樓高，共有5棟100多戶，依網路公開資訊每坪在18萬至20萬間，依最小的二房一廳型26坪，約在5百萬元左右，由於這棟新住宅大樓地點鄰近南科、又在小學學區內，頗為宜居。據了解，市府要抽奬的住戶位在20層，2房一廳型式。

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