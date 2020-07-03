大陸多校爆「鼻病毒群聚」症狀類新冠　莊人祥：就是一般感冒！

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸北京新冠肺炎疫情才趨緩，廣東、陝西等多所學校又爆發「鼻病毒」感染，症狀也為感冒、咳嗽與發燒，與新冠肺炎類似，在當地引起恐慌。被問到是否掌握該病毒？指揮中心發言人莊人祥回應，鼻病毒就是一般感冒，如果消息為真，反而是好事。

指揮中心今（3）日召開臨時記者會，公佈1例境外移入新增病例，為50多歲男性長期旅居南非，7月1日返台探親，入境自述有不適症狀，經採檢確診。

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目前台灣確診個案來到449例，衛生單位已掌握個案接觸者共27人，其中同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象，同班機機組員14人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

莊人祥說，鼻病毒是孩童一般呼吸道感染常見的病毒，除了有流鼻水、鼻塞、咳嗽之外，還有人會出現發燒，本身有氣喘的患者，若感染鼻病毒也可能會加重氣喘發作嚴重性。

其實，在大陸傳出鼻病毒群聚前，台灣6月12日就爆發類似案件。當時高雄市某所學校傳出一個班級有15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染事件，部分學生出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐等症狀，一度遭疑是新冠肺炎本土感染，所幸經衛生局緊急進行抽樣採檢後，確認為鼻病毒感染，虛驚一場。