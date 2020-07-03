謀財害命！韓不肖業者購65萬張「廢棄口罩」包裝成KF94...最後賣到中國

▲南韓有不肖業者收購廢棄口罩，將之全新包裝販售。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情從首都圈一路往南擴散至大田、光州，甚至連沉寂一時的大邱又開始出現確診者。南韓政府查獲，竟有不肖業者從中國大陸走私黑心體溫計販賣；甚至有人從廢棄物處理站收購65萬張使用過的口罩，重新包裝後流入市場。

根據韓媒《中央日報》，48歲的丁某與50歲的文某、41歲的權某2月從廢棄物處理站，以4億1千萬韓元（約1005萬元新台幣）的價格，收購約65萬張被使用過的口罩；權某2月18日造訪包裝工廠，答應支付一定金額，將原本用過的廢棄口罩包裝成全新的「醫療用」KF94口罩，魚目混珠。

最後，約2萬4千張口罩流入中國大陸貿易商之手，另外8千張口罩則放入大邱某倉庫內保存。

根據法界2日消息，首爾東部地方法院6月18日以違反《藥師法》，判處丁某1年6個月徒刑；判處文某1年徒刑、緩刑2年、社會服務200小時；判處權某10個月徒刑、緩刑2年、社會服務160小時。

而韓媒《YTN》則報導，不肖進口業者A某於4月，以3億3千萬韓元（約809萬元新台幣）從中國大陸走私4千4百支未經檢驗的體溫計，在網路上販賣長達2個多月，還欺騙消費者溫度計是美國食藥監督管理局（FDA）和歐盟檢驗合格的商品，遭到首爾海關查獲，依違反《關稅法》與《醫療機器法》等嫌移向檢方告發。

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