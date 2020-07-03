　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲墨爾本醫護人員正在進行新冠肺炎檢測。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，據傳其中一些病例與防疫旅館保全違規，與隔離旅客發生性行為有關。圖為墨爾本醫護人員正在進行檢測。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，許多病例與首府墨爾本的2間防疫旅館有關。消息指出，旅館保全與隔離旅客發生性關係，釀成確診，當局已經展開調查。維州政府尚未證實性醜聞，但州長安德魯斯（Daniel Andrews）透露，大量病例可能與防疫旅館保全違規有關。衛生部長杭特（Greg Hunt）也指出，有2起確診顯然違規，並導致嚴重後果。

維多利亞州近幾周再掀疫情，1日新增73人確診，使得活躍病例達到370，墨爾本部分地區再度實施封鎖。根據CNN、《衛報》與《澳洲國家廣播公司》（ABC）報導，維州政府宣布對此展開司法調查，試圖釐清防疫旅館員工是否違規。據悉，相關指控包括約聘保全欠缺培訓，其中數人甚至與隔離旅客發生性關係。

墨爾本的新增病例中，31起與斯坦福德廣場飯店（Stamford Plaza）有關，另外一些與雷吉斯旺頓飯店（Rydges on Swanston）有關。但是，上述業者目前沒有做出回應。

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，墨爾本部分地區再度實施封鎖，警方2日執行中。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，墨爾本部分地區再度實施封鎖。圖為墨爾本警方2日執行封鎖。（圖／路透）

維州政府尚未證實性醜聞，但州長安德魯斯曾表示，防疫旅館保全違反了感染控管規定，此舉可能與5月底、6月初的「大量病例」有關。他2日宣布，州政府將提供300萬美元支援調查，「這裡發生的事情令人完全無法接受，我們必須知道到底發生了什麼事」。

安德魯也提到，所有國際旅客未來兩周都不得進入墨爾本，隔離計畫將在矯正局官員的監督之下重啟，相關人力改為直接雇用。

衛生部長杭特於2日表示，有2起病例涉及「明顯違規行為，並且導致嚴重後果」。他被問及對於性醜聞的看法時回應，「如果這些說法屬實，那將是完全、完全不可接受的。如果任何人或公司出現不當行為，我們會鼓勵維州當局加以嚴辦」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！戴口罩沒人認出..網一看暴動
快訊／今新增1例確診　南非工作男返台探親確診染疫
LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心最新說明
超狂阿公！打造好市多「金孫海陸樂園」VIP等級曝　1.6萬人
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

專家憂成「公衛危機」！非洲360頭大象離奇暴斃　可能死因曝光

中國南海軍演　五角大廈罕見主動發聲：破壞區域穩定！

日本女生「單獨吃拉麵」很奇怪？　網友揭露背後原因

馬桶裡有蛇！掀蓋驚見「耍萌吐信」探出水　緩緩爬出千人讚

全球新冠肺炎確診數「飆破1076萬」！　逾51.7萬人染疫死亡

影／波頓呼籲美國「全面外交承認台灣」　加強對中國施壓

「三人行家庭」迎接愛的結晶！　親生爸媽：希望女友一起哺乳

歐美紛譴責、古巴代表53國相挺　港版國安法「各國回應一次看」

美國買光「瑞德西韋」未來3個月全球產量　衛生部長：驚人的交易

澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

澳洲防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」慘釀確診！　當局急調查

自由不能被碾碎！香港民主人士擬成立「流亡議會」　鄭文傑證實

泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

河底藏「潘朵拉盒子」！潛水打撈35kg保險箱「噴鼻血」嚇傻...太嗨了

解封參加烤肉趴染疫！　他後悔發文「別像我一樣蠢」隔天突然身亡

快訊／東京都單日確診破125人！　官房長官：無恢復緊急狀態必要

傳染力提高3到9倍！研究：新冠病毒突變襲擊全球　更易入侵上呼吸道

要找杜魯道說話！加拿大軍人持「多支槍械」闖入總督官邸

夢到「頭獎數字」醒來真的中1200萬　拾荒男幸運變千萬富翁！

金正恩很健康！新照曝光...自誇北韓「零確診」超滿意　妹妹坐角落畫圈

偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

203萬！BMW「入門3系列」 318i Luxury換搭4缸動力、配備很豐富

漢光演習拖靶船台中海域翻覆！　2工人落海漂流20分鐘救起

容易煩躁恐是「更年期」找上門！醫曝4大症狀…特別小心男性腎虛

勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

國際熱門新聞

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

重賞耳光、隊醫暴打！23歲韓鐵人三項女選手長期受虐輕生

被逼的！烏茲別克驚見「雙頭嬰」

故意對保全打噴嚏　台女下場悲劇

緬甸翡翠礦區坍方　增至162死

烏克蘭最「胸」部長克里琴娜復出

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

美國買斷瑞德西韋未來3個月產量

參院通過香港自治法案　待川普簽署生效

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

360頭大象神秘暴斃　可能死因曝光

更多熱門

相關新聞

外籍人士入境再放寬！明起有居留證者不用提供檢驗陰性證明

外籍人士入境再放寬！明起有居留證者不用提供檢驗陰性證明

我國針對外籍人士入境需提供三天前的新冠肺炎檢驗陰性證明，但相關實務有困難，中央流行疫情指揮中心昨日宣布可放寬為三個工作天，今（3）日進一步針對有居留證者可視同國人，明（4）日開始就可以直接入境台灣。

50多歲南非工作男4日後返台確診

50多歲南非工作男4日後返台確診

新增1例境外移入　南非工作男返台探親確診染疫！

新增1例境外移入　南非工作男返台探親確診染疫！

報復性旅遊獨缺北部　北投溫泉飯店住房率僅24%

報復性旅遊獨缺北部　北投溫泉飯店住房率僅24%

再增1例境外移入！指揮中心說明

再增1例境外移入！指揮中心說明

關鍵字：

紐澳要聞澳洲維多利亞州墨爾本防疫旅館新冠肺炎隔離檢疫世界疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面