　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐美紛譴責、古巴代表53國相挺　港版國安法「各國回應一次看」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法1日正式生效，引發國際關注。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

港版國安法於1日正式生效，引發國際關注。BBC報導，歐美各國紛紛對此表示譴責，美國通過法案實施最新制裁，英國、澳洲也表態將對港人提供庇護。與此同時，古巴本周在聯合國上代表53個國家支持此法，宣稱每個國家都有權力透過立法手段維護國家安全。

美國眾議院一致通過《香港自治法案》，如果某間銀行與涉入壓制香港民主示威者的中國官員有所往來，將面臨制裁。此法預計最快2日在參議院表決，若順利通過，將交由總統川普簽署。美國去年簽署《香港人權與民主法》，支持民主示威者，也已著手取消香港的特殊待遇。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，此舉是一項「迫切需要的回應」，更直批港版國安法對於港人而言是「殘忍的全面鎮壓，試圖破壞他們被承諾擁有的自由」。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法正式實施，歐美各國普遍譴責，但古巴等國也在聯合國會議上表達支持。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）表示，港版國安法「明顯且嚴重地」違反1985年《中英聯合聲明》，並且表示將會提供300萬港人移民、定居，以及申請英國國籍的權利。此外，澳洲也在「積極考慮」替香港居民提供避風港，總理莫里森（Scott Morrison）說，內閣很快就會採取行動，已經「準備好挺身向香港居民提供支援」。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，港版國安法「對於司法獨立與法治產生有害的影響」，歐盟對此感到「深深遺憾」。加拿大更改香港旅遊建議，因為此法「增加了根據國安理由隨意拘留，以及可能被引渡至中國大陸的風險」。

日本也是公開反對港版國安法的國家之一，宣稱此法「令人遺憾」。外務大臣茂木敏充說，「這將破壞對於『一國兩制』的信任」。

雖然西方國家普遍表示譴責，但古巴本周在聯合國人權理事會（UNHRC）第44屆會議上，代表53國支持港版國安法。古巴表示，「不干預主權國家的國內事務，是《聯合國憲章》明文規定的基本原則。我們相信每個國家都有權力透過立法來捍衛國家安全」。

►影／美眾議院一致通過《香港自治法案》　參院最快2日表決

►澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

►二手票券豐富你的生活

►上班太累嗎？快來這裡「鬆」一下

ET快訊
看牙醫煞到小22歲正妹護理師！女方身材超辣…男星苦追「3年後
起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　自爆：少女報案都指
前「台灣省主席」邱創煥病逝享耆壽96歲　蔣經國最器重的台籍菁
20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵！友開車冷眼目睹全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國買光「瑞德西韋」未來3個月全球產量　衛生部長：驚人的交易

澳洲積極考慮對香港人「提供避風港」　總理：已準備好支援

白宮國安顧問：「俄懸賞獵殺美軍」情報未獲證實　CIA決定不向川普報告

死前狂繞圈、踱步！　非洲「350頭↑大象」臉朝下離奇暴斃

美前國安顧問波頓計畫「疫情後訪台」　盼與蔡總統會面

港版國安法通過…保密14hrs才公布全文　CNN：引發「寒蟬效應」

川普姪女出書爆他是「世上最危險的人」！　紐約法官下令暫停出版

波蘭發現115具兒童遺骸「嘴塞硬幣」！　神秘墓葬傳統曝光

關島「鬆綁台日韓入境檢疫」喊卡！　宣布延後開放邊境

「港版國安法」生效前僅1hr可讀條文　美媒：北京對香港自由判死刑

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

她裸身幫未婚夫開門…甜喊「寶貝❤」！下秒見外送員傻站門外：抱歉走錯

戴過口罩？　川普直呼：我會、我有！

華郵：戴不戴口罩意見分歧，反映美國抗疫一團混亂

紐約3層建物突然「砰」一聲倒塌！尖叫聲、塵土齊揚...36年健身房瞬間變廢墟

英國救觀光！75國旅客入境隔離規定將鬆綁　官員：很快有好消息

狠女開車撞外遇男「把人釘死在牆上」　她目睹命案嚇壞：地板都在震動

西雅圖「國會山自治區」被全副武裝員警清場　31人被捕

「我在空地埋了屍體...」警帶2走失兒童回家　意外扯出父母埋嬰屍案

歐美紛譴責、古巴代表53國相挺　港版國安法「各國回應一次看」

影／快許願！東京「神秘光球」劃破寂靜黑夜...「高分貝」巨響攪擾仲夏夜之夢

惡鄰闖入亂棒狂毆11歲老狗「皮卡丘」　飼主PO網怒告到底

找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

貓空山腳下的都市秘境！戶外花園點燈超Chill...還能微醺到深夜

上海生產「Polestar 2 」電動車登陸歐洲　瑞典＆挪威8月交車

她裸身幫未婚夫開門…甜喊「寶貝❤」！下秒見外送員傻站門外：抱歉走錯

租金補貼新制8月上路　門檻降低！月所得30970元以下可申請

夏日到山林森林浴搭火車！太平山蹦蹦車恢復行駛、阿里山鐵路暑假加開列車

「人間香奈兒」Jennie這樣穿牛仔外套　性感大露直角肩

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

婆婆指導行房　夫完事問：能吃巧克力嗎？

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

AV女優卡莉法影片可能被統統刪除

300萬港人入籍英國　強生說話了

緬甸土石流「轟隆塵土狂炸」影片曝光　工人狂吼：快跑

71歲「婚紗女王」秀內衣照　身材太驚人

300萬人6年入籍英國　BNO身分解密

即／緬甸玉石場崩塌96人死亡！

火速發生關係　女意外發現對方14歲

更多熱門

相關新聞

快許願！東京「神秘白色光球」劃破黑夜

快許願！東京「神秘白色光球」劃破黑夜

傳說天邊劃過一道又一道的流星雨，若即時對天空許願，願望實現的機率極高。日本東京今（2）日凌晨2時32分（當地時間），傳出一顆熾白光球從西向東劃過天際，且伴隨著高分貝巨響，據說連待在室內的人都聽得一清二楚。

美商務部長：企業可能考慮是否在香港設總部

美商務部長：企業可能考慮是否在香港設總部

疫檢無共識　美外交人員無法返中

疫檢無共識　美外交人員無法返中

學者：台駐港機構職能恐遭限縮

學者：台駐港機構職能恐遭限縮

香港特首辦主任陳國基被任命「國安委員會」秘書長

香港特首辦主任陳國基被任命「國安委員會」秘書長

關鍵字：

港版國安法中國英國澳洲日本古巴香港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面