帶炮竹夜宿公園等520「大動作」　檢：沒說要放炮危害他人「恐嚇罪不起訴」

▲揚言520會有大動作的鄒木樹，雖被查獲帶著18支炮竹，因沒說過要危害他人生命獲不起訴。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

70歲汽修工鄒木樹今年520總統就職大典前夕，向警方電話、當面揚言，將會在凱道格蘭大道有「大動作」，果然在5月19日被警方在鄰近的228公園附近，找到他帶著18支煙火炮竹，依恐嚇公眾罪嫌移送，但鄒辯稱只是想放鞭炮慶祝總統連任，台北地檢署調查認為，鄒行為不可取，但從未說自己要做什麼為害他人的「大動作」，2日依罪嫌不足為由，處分不起訴。

鄒木樹曾企圖在前總統馬英九活動現場投擲炮竹遭攔，5月16日時，他因為不滿遭偵辦，打電話向中正一分局介壽所警員嗆聲，會在520就職典禮時，有「大動作」，隔天又親自向警員表示，已經準備好東西，要去勘查地形，警方不敢大意，5月19日晚間，在緊鄰凱道的228公園附近，找到鄒男。

鄒男帶著警員到車上拿出自己準備好的煙火炮竹，表示本來準備要夜宿公園，就職典禮時，放煙火慶祝總統連任，所謂的「勘查地形」，是要確認哪裡施放比較安全。

檢察官調查，鄒男的行為雖然不可取，但所買的炮竹都是市售煙火，在被逮之前，也始終沒有透露會有什麼樣「大動作」，也就是沒有明確的「惡害告知」，不能認定他曾揚言要加害他人生命、財產、財產，或有致生危害的情形，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開



過期票券才能增值！換東森幣1.5倍

【其他新聞】

LINE揪親友「一起賺錢做公益」 13個群組「3個月吸詐6279萬元」

她想聽「摳摳」的聲音害老闆損失1.6萬 偷46組耳環不起訴原因曝

眼鏡男約砲老被打槍 變臉「姊姊」騙10少女裸照+性交易