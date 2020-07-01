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眼鏡男約砲老被打槍　變臉「姊姊」騙10少女裸照+性交易

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▲▼交友網站,網路交友。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲眼鏡男上網交友不順，改用女性身分騙少女交換裸照甚至約性交易偷拍影片。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子在網路上交友始終被打槍，從網路上抓了女生照片，改以「姊姊」身分和異性聊上天，拉近雙方距離後，再要求交換裸照，甚至以數百元到數千元不等價格，以「姊姊」身分媒介少女跟自己性交易，甚至偷拍性愛影片，前後共約10少女受害，最年輕的還在念國小，台北地檢署1日依違反《兒少性剝削》等罪起訴。

據了解，25歲的戴著大眼鏡的陳男落網後遭檢察官聲押獲准時，才驚恐地發現事態嚴重，他供稱因為現實生活中，少有機會接觸異性，從2019年開始，想透過交友軟體SayHi認識女生，但是註冊帳號後，一直被異性拒絕，想約砲也立刻被打槍，因此決定改用女性身分註冊，果然開始和異性建立起關係。

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲受害少女最年輕的還在念國小。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

如果遇到年紀比較小的女生，陳男就以「姊姊」的角色和對方攀談建立關係，取得少女信任後，不是用網路上隨便抓來的照片，誘拐少女交換裸照，就是以介紹賺錢機會為由，媒介性交易，然後陳男再以本尊現身，和少女發生性關係，前後共有4、5名少女赴約，完事後也只給了數百元到數千元不等代價。

最可惡的是陳男有時會偷拍與少女性交易過程收藏，2020年3月間，竟還拿裸露影像，恐嚇1名被害人約砲，被害人嚇得報警處理，檢警緊急前往搜索陳男住處，查扣被害人裸照、影片及對話紀錄，才循線找到約10名分別被騙裸照、性交易的被害人，依法將陳男起訴。

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