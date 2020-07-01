她想聽「摳摳」的聲音害老闆損失1.6萬　偷46組耳環不起訴原因曝

▲被告心情不好想聽耳環從展示紙板剝下來的「摳摳」聲，一口氣偷走46對耳環。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓女子2月間在台北市東區1間飾品店，把商品架上的46對耳環全部偷走，老闆發現後報警逮人，林女到案坦承犯罪，她說自己因為很想聽耳環從展示紙板上被剝下來的「摳摳」聲，才會忍不住行竊，台北地檢署考量林女確實有精神疾病診斷證明，已賠償店家損失，老闆也同意不追究，依職權處分不起訴。

飾品店的老闆是在2月16日下午，突然發現店面前方陳列耳環的飾品架，莫名被一掃而空，清算發現一共有39款、共46組耳環遭竊，損失高達1萬6260元，老闆趕緊拿著監視錄影到轄區大安分局報案，警方再根據循線路口監視器，循線找到行竊的林女。

林女被找到警局後，對案情坦承不諱，並拿出自己患有精神官能性憂鬱症等疾病的診斷證明書，表示自己因為一時失慮，突然很想聽到耳環從展示紙板上被剝下來的聲音，才會不小心拿走那麼多商品，老闆同意和解不追究，雖竊盜罪不能撤告，但檢察官考量林女素行良好，沒有前科，且已賠償店家損失，決定依職權處分不起訴。

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