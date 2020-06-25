綠光劇團大火後凱道首公演　吳念真笑吐心聲：每個人都變胖了

▲吳念真笑說，每個人的都工作都生疏，變胖了。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（25日）在總統府前舉辦「端午立瓜活動」，導演吳念真特別現身和千人一起立起大西瓜，今晚「端午謝平安，藝文大匯演」將登場，其中，《再會吧北投》推出特別版，這也是綠光劇團日前遇大火首次公開演出，吳念真被問心情笑說，每個人工作都生疏，變胖了。

吳念真和農委會主委陳吉仲等人一起立西瓜前受訪說，昨天就已開始彩排，今天下午有試裝、化妝等工作要進行，這次是火災後第一場演出，吳念真表示，趁端午節讓大家恢復一下，「每個人工作都很生疏，變胖了」，記者問有？吳念真笑說「有啦」。

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▲▼ 《再會吧北投》述說戰後50年代北投的興衰，演員陣容堅強。（圖／綠光劇團提供）



《再會吧北投》由「全台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真擔任編劇導演，民謠大師陳明章擔綱音樂總監，以多首膾炙人口的經典歌曲，述說戰後50年代北投的興衰。文化總會表示，這個音樂會的內容是要告訴大家，不管生活再怎麼辛苦，只要努力追求自己的幸福，一定會有苦盡甘來的那一天，這樣的寓意也很符合現在的台灣，希望可以藉此鼓舞台灣人的心

《再會吧北投》演員陣容堅強，包含陳明章、于子育、王彩樺、陳竹昇、林雨宣、方宥心、楊大正、呂名堯等，橫跨老中青三代，她相信不管是什麼年齡層的人，都可以在這場音樂會中找到不同世代間的共鳴，這次演出也是要向防疫英雄致敬。

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