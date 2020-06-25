西瓜「1斤5元漲至25元」花70天！達人揭關鍵：和陳時中有關

▲王家正(右一)表示，今年碰上農曆閏月，西瓜產量減少4成，體積也大幅縮水。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（25日）在總統府前舉辦「端午立瓜」活動，號召千人在凱道上立起超壯觀999顆大西瓜，西瓜達人、屏東縣佳冬鄉代表會副主席王家正受訪表示，希望藉由活動增加西瓜買氣，不過也透露，70天前因疫情影響1斤只有5元，可以說是血本無歸，但經衛福部長陳時中和農委會大力推廣，目前1斤漲到25元，只是今年碰上農曆閏月，產量減少4成，體積也大幅縮水。

王家正表示，立瓜活動不是首次舉辦，最起碼能帶動5、6成購買率，台灣西瓜只有內銷沒外銷，影響餐廳、飯店和喜宴等原本銷路，現在市面上1斤25元，但之前受疫情衝擊，1斤只有5元，相比去年同期1斤22元，現在價格算好。至於為何價格會上漲？王家正說，和「曝光率高」有關，之前陳時中記者擺上好幾顆大西瓜，曝光後開始漲價，加上農委會也大力支持，才有現在價格，從5元漲到25元花了約70天左右。

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▲▼農委會在總統府前舉辦端午立瓜活動。（圖／記者徐斌慎攝）



王家正家族種西瓜已有3代，超過6、70年，他提到，今年碰上農曆閏四月，農作物比較不正常，產量也比較低，比往年低少四成，這也是價格同時上漲原一之一，以前一顆西可以到45斤，現在約落在30幾斤。

農委會表示，立瓜祈福後，接著6月26日至27日於總統府前辦理「百匯農市集」，本次活動將有近百個攤位進駐，除了台灣各地的好茶、好米，及純釀蜂蜜外，延伸出特色又有創意的產品，鐵觀音茶葉綠豆椪、烏龍茶白巧克力、蜂蜜檸檬醬、米乖乖及原住民特色阿粨粽等。

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