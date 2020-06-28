麵攤老闆娘「餛飩加倍」讓他淚崩...國小校長尋找35年前恩人

▲屏東市建國國小校長施世治利用端午連假，北上尋35年前恩人餛飩麵媽媽 。（圖／取自我是蘆洲臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市建國國小校長施世治在35年前，到台北補習準備再考大學時，因麵攤老闆娘在他吃麵時，每次都偷偷地多加餛飩，讓他感念在心，利用端午連假拿著大字報盼找到這位「餛飩麵媽媽」，當面表達謝意，連日來，不少網友深受感動，連日來紛紛分享，希望早日幫他圓夢。

▲施世治找恩人。

施世治在臉書（Facebook）發文並張貼在「我是蘆洲人」社群，希望網友幫忙找到這位「餛飩麵媽媽」。

他說，（年代在1984~1985年）當年大學沒考上，爸爸清出口袋僅有的錢， 讓他從屏東北上到當年有名的國民補習班補習。由於家境貧窮，當時自我要求2週所有花費不能超過新台幣500元，他因為骨架小，個子也不高，看起來面黃肌瘦，一副風吹就倒的樣子。

當時住在台北市羅斯福路附近的南昌路二段，南昌路有個三角公園，路邊有個長得白白淨淨的老闆娘，她用一台推車在那裡擺攤賣麵，他每週都會選一天去那裡吃麵，總覺得這麵攤讓他沒有異鄉遊子的感覺。

吃麵時，老闆娘總是建議吃飩餛麵，他以為是老闆娘的拿手絕活，所以每次都點餛飩麵，同伴覺得奇怪為什麼每次都點一樣，後來發現他的餛飩麵好像與別人不太一樣，但又說不出哪裡不一樣。

這樣吃了「餛飩麵媽媽」的餛飩麵半年，直到離開台北的前幾週，同伴忍不住翻攪檢視，才發現他的餛飩比別人多了一倍，而且都蓋在麵下面，讓他與別人無法查覺有異，當場他眼淚掉了下來。

當時淚眼望向老闆娘，站起來走向她，害羞的個性只讓他說出了「謝謝」，老闆娘做手勢要他把眼淚擦一擦，輕輕搖搖頭，用唇語跟他說，「別哭」，然後，轉身忙著煮其他客人的麵。「原來，這就是一直感受到幸福的原因，我一個異鄉遊子被默默關照這麼久」。

他大學時曾經回到當年的攤位尋找「餛飩麵媽媽」，但那裡已變成水果攤，當時那邊的攤販告訴他，「餛飩麵媽媽」搬去「蘆洲或三重」，由於年代已久，他不確定是否就是這2處。

3年前選在代表「我愛妳」的5月20日前夕於臉書首次發表這段故事並尋找恩人，他同時在5月20日當天於當時服務的屏東市唐榮國小請師生及網友吃餛飩麵，並以行動劇重現當年的故事，他的母親看了行動劇後當場掉下眼淚地說「原來我的兒子在補習時有人默默關照著他」。

北上尋人是他這些年來的心願，不行動就永遠找不到，做了就不會有遺憾，他用臉書及行動尋找恩人，在找到「餛飩麵媽媽時，會當面表達「謝謝妳，我愛妳」，而他也會在每年的5月20日前後進行尋人行動，直到有消息為止。

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