LINE揪親友「一起賺錢做公益」　13個群組「3個月吸詐6279萬元」

▲光靠LINE群揪親友「做公益」，3個月就吸金詐騙6792萬元。（示意圖／記者林悅攝）

記者劉昌松／台北報導

台北許姓男子與陳姓女子，涉嫌在去年成立「一起賺錢做公益」等13個LINE群組，向親友宣稱可以集資投資，獲利最高40%，親友們呷好道相報，靠著口耳相傳，1個拉1個，期待著有錢大家賺，因群組中有人覺得奇怪報案，經台北地檢署調查後，認定許男和陳女在3個月內，向156名親友吸金詐騙所得高達6279萬元，2日依違反《銀行法》等罪將2人起訴。

27歲的許男被控從2018年2月到4月間，陸續開設了「一起賺錢做公益」、「有錢一起賺」、「天天領天天開心」等13個LINE群組，由45歲的陳女在群組內不斷貼文，向LINE友們宣稱有管道可投資獲利，只要投資1萬元，2天就可領2千元，7次後共可領回1萬4千元；如果投資10萬元，共可領回12萬元，等於是20%到40%不等的高獲利。

雖然許男和陳女沒有說明投資獲利的管道標的，但因為只要小額投資就有賺錢機會，親友們紛紛掏錢加入，投資金額從數萬元到上百萬元不等，也固定收取利息，但是有人好奇許男和陳女都說不出所謂的「做公益」是把錢捐到哪裡去，起疑報案，檢察官楊冀華調查後發現，全是一場騙局，3個月內吸金6279萬元疑似全部落入許男和陳女口袋中，因此將2人依法起訴。

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