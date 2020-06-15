　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」,現場民眾為高雄許崑源議長默哀。（圖／記者李毓康攝）

▲「白衫軍」13日走上街頭，為高雄許崑源議長默哀。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「民主監督聯盟」總召黃正忠13日發起凱道遊行，除了為高雄市已故議長許崑源討公道，也揚言發動報復性罷免。不料台北城市科大退休教授周明台上台發言時，竟當場喊出「槍斃蔡英文！」民進黨立委王定宇認為，這樣的言論已觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，必須依法嚴辦。

遊行活動「百萬白衫軍庶民上凱道」13日在凱道正式登場，原先預計有2000人到場響應，但由於高雄前市長韓國瑜勸退，加上挺韓大將杏仁哥宣布不參加，主辦單位計算現場僅500人。

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」,黃正忠。（圖／記者李毓康攝）

▲總召黃正忠。（圖／記者李毓康攝）

總召黃正忠表示，國民黨沒有膽識，不敢對執政黨提出質疑，他將宣布退黨，並對民進黨立委邱議瑩、劉世芳及台灣基進立委陳柏惟發起罷免。周明台上台致詞時也附和，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要！」

講到激動處，周明台在台上高喊，大家應該勇敢站出來替天行道，為許崑源討公道，「我們要團結把蔡英文拉下來，罷免蔡英文！槍斃蔡英文！」對此，台北市中正一分局回應，此言論恐涉及恐嚇危害安全罪或恐嚇公眾罪，不排除依蒐證畫面傳喚當事人到案。

▲▼613「庶民上凱道」～白衫軍走上街頭「替天行道～討回公道」 。（圖／記者李毓康攝）

▲主辦單位預估有500人到場響應。（圖／記者李毓康攝）

根據《自由時報》報導，王定宇表示，尊重每個人集會遊行的權利，但言論自由也不能踩法律紅線，這樣的言論已經觸犯恐嚇危害安全罪，最重可關2年，必須依法嚴辦。

▲▼王定宇堵訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

ET快訊
24歲正妹奪「AV奧斯卡影后」！　辣照「邪惡視角」曝光
台灣還有哪裡需要捷運？　網友一面倒狂推1縣市：早就該蓋好了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」　號召韓粉罷免：不要讓嫖蟲笑我們傻

江啟臣：高雄補選一定戰　提名人選朝不能輸的方式思考

蔡壁如批陳時中：不敢為政策辯護　打擊公務員信心

柯建銘：立院黨團規劃29日召開臨時會　處理考監、NCC人事同意權案

民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

杏仁哥點名罷免4人選「列出超狂slogan」！韓粉激喊：開戰啦

談民眾黨多元開放　柯文哲開玩笑：民進黨打安眠藥比較不會吵

影／韓國瑜遭解職後…高市府發布新人事異動　代理局處長全到位！

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」　號召韓粉罷免：不要讓嫖蟲笑我們傻

江啟臣：高雄補選一定戰　提名人選朝不能輸的方式思考

蔡壁如批陳時中：不敢為政策辯護　打擊公務員信心

柯建銘：立院黨團規劃29日召開臨時會　處理考監、NCC人事同意權案

民進黨權力核心7月大改組　15日執委選舉開始領表登記

杏仁哥點名罷免4人選「列出超狂slogan」！韓粉激喊：開戰啦

談民眾黨多元開放　柯文哲開玩笑：民進黨打安眠藥比較不會吵

影／韓國瑜遭解職後…高市府發布新人事異動　代理局處長全到位！

因疫情已停賽3個月　大馬女神發長文細數好多的第一次

北京陷二波疫情…楊紫爆「隔離14天劇組停拍」　本尊曬鐵證照打臉

墾丁民宿「深夜開趴」！爬屋頂嘶吼唱歌、放鞭炮　他住隔壁崩潰：根本災難

企甲／銘傳平台鋼大雷雨宣布停賽　台中德比戰FUTURO3比2台體

退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

「梅雨眼妝」必備3大防水單品　暴雨爆汗也能hold住

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

雷／《若是一個人》完結倒數　謝瓊煖醫院「交代一生」網全看哭了

政治熱門新聞

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

柯：信用卡是副卡　怎不尊重女性？

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲最高　有3大關鍵因素

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

江啟臣：高雄補選一定戰

韓國瑜被罷免前淡淡說了這句話

王瑞德與陳其邁請吃冰　談補選他鬆口了！

更多熱門

相關新聞

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

高雄前市長韓國瑜遭罷免下台，不少韓粉發起報復性罷免，劍指泛綠民代。挺韓大將杏仁哥14日晚間在臉書指出，民進黨市議員陳致中來自「一個貪汙的家庭」，是「一個嫖妓的議員」，罷免有絕對正當性，「不要讓嫖蟲笑我們傻！」

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

杏仁哥點名罷免4民代！韓粉激喊：開戰啦

拍片說小英做票免罰　影射中選會換票又挨告

拍片說小英做票免罰　影射中選會換票又挨告

蔡英文追頒一等景星勳章給鍾肇政

蔡英文追頒一等景星勳章給鍾肇政

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

關鍵字：

凱道蔡英文王定宇罷韓報復性罷免韓粉

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

台灣哪裡要捷運　網友狂推1縣市

新北警破窗救女童！被起底是天菜帥警

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

救護車上的字全印反　他解答了

北京再爆新冠肺炎　病毒「歐洲輸入」

陰謀論瘋傳：下周世界末日！

「AV奧斯卡影后」相澤南24歲！邪惡視角辣曬蜜臀

寶萊塢帥氣男星「在家上吊輕生」

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

不准打架！主人一手提一柴背影帥爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面