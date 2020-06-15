退休教授高喊「槍斃蔡英文」　王定宇：必須嚴辦，最重關2年

▲「白衫軍」13日走上街頭，為高雄許崑源議長默哀。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「民主監督聯盟」總召黃正忠13日發起凱道遊行，除了為高雄市已故議長許崑源討公道，也揚言發動報復性罷免。不料台北城市科大退休教授周明台上台發言時，竟當場喊出「槍斃蔡英文！」民進黨立委王定宇認為，這樣的言論已觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，必須依法嚴辦。

遊行活動「百萬白衫軍庶民上凱道」13日在凱道正式登場，原先預計有2000人到場響應，但由於高雄前市長韓國瑜勸退，加上挺韓大將杏仁哥宣布不參加，主辦單位計算現場僅500人。

▲總召黃正忠。（圖／記者李毓康攝）

總召黃正忠表示，國民黨沒有膽識，不敢對執政黨提出質疑，他將宣布退黨，並對民進黨立委邱議瑩、劉世芳及台灣基進立委陳柏惟發起罷免。周明台上台致詞時也附和，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要！」

講到激動處，周明台在台上高喊，大家應該勇敢站出來替天行道，為許崑源討公道，「我們要團結把蔡英文拉下來，罷免蔡英文！槍斃蔡英文！」對此，台北市中正一分局回應，此言論恐涉及恐嚇危害安全罪或恐嚇公眾罪，不排除依蒐證畫面傳喚當事人到案。

▲主辦單位預估有500人到場響應。（圖／記者李毓康攝）

根據《自由時報》報導，王定宇表示，尊重每個人集會遊行的權利，但言論自由也不能踩法律紅線，這樣的言論已經觸犯恐嚇危害安全罪，最重可關2年，必須依法嚴辦。

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）