農委會揪千人總統府前立999顆大西瓜　陳吉仲透露有先練習：NG就丟臉

▲農委會在總統府前舉辦立999顆西瓜活動。（圖／記者徐斌慎攝）

記者許展溢／台北報導

農委會選在今（25 日）端午節在總統府前舉辦「立999顆大西瓜」活動，每顆西瓜平均20-30台斤，現場吸引超多民眾前往，農委會貼心準備小盤子，要讓每個人都能順利的立起來，只是天氣炎熱到讓不少人直呼熱爆，一身汗狂流。主委陳吉仲還透露，只怕冷不怕熱，之前有先練習，否則「NG就丟臉」。

端午節不立蛋立西瓜，陳吉仲和總統府秘書長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安，還有綠光劇團導演吳念真特別一起現身，號召千人在凱道上立起999顆大西瓜，祈求幸福久久久、平安久久久、好運久久久。

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▲農委會號召千人在凱道立999顆大西瓜，祈求幸福、平安和好運久久久。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，立瓜算是台灣農業史上在端午節創紀錄活動，不僅讓消費者立西瓜、保平安，還可將大西瓜帶回享受，同時也幫助所有台灣農民，並說以前家鄉是種小玉，西瓜比較大，笑著透露這次立西瓜前有練習一下，不然「NG就丟臉」。擔心每顆西瓜大小不同，準備小碟子給所有人，就不用擔心立不起來，若西瓜太重，也會有宅急便幫忙載回家。不過，被問到天氣實在太熱，陳吉仲說，自己不怕熱只怕冷。

▲▼總統府前立瓜活動。（圖／記者徐斌慎攝）

潘孟安指出，這次可以將屏東佳冬鄉原汁原味西瓜搬到凱道，想到之前一群青年3年前開始辦理「端午立西瓜」活動推廣，從過去一年只有一季西瓜，現在在農民精緻栽培下，像遊牧民族一樣，現在從恆春半島到西部沿海，再到東部、東北角及花東沿線，都可以看到佳冬的西瓜。

▲▼潘孟安（上）、蘇嘉全（下）和民眾一起參加立瓜活動。（圖／記者徐斌慎攝）

蘇嘉全表示，立蛋目的是取得好運，蛋是小粒的，把它變成西瓜，變成大吉大利，而不是大吉小利，且因為疫情，這幾個月大家心裡有股無法宣洩悶氣在心裡，台灣防疫工作做得好，但其他國家未必跟台灣一樣，所以現在只能在台灣進行生活，對農業、服務業都需要全國鄉親，到各地走走。

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