買500送100！農委會推網購農產　1.5萬項漁農畜盼創10億業績

▲農委會推網購農產。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

今年受新冠肺炎疫情影響，農委會2月份推出「台灣農產嘉年華」網購活動，農委會今（2日）宣布，將延長加碼，消費者只要在農委會合作的60家電商平台購買國產農產品超過500元以上，就能拿到農委會回饋給消費者的100元，滿2,500元就有500元的回饋金，總計有超過1萬5,000項國產優質農產品。

農委會副主委陳駿季說明，農漁民在這波疫情下確實受到影響，日前的「台灣農產嘉年華」網購活動，於銷售期間國產溯源農產品銷售總額達4.5億元、超過40萬人次購物，確實為農漁民帶來穩定的收益，為持續順應目前消費者轉向網路消費的趨勢，再延長至12月底，讓消費者購買更多優質國產農漁畜產品，同時也預計幫助更多的農漁民轉型走向電商通路，預計該方案銷售總金額可望上看10億元。

請繼續往下閱讀...

▲農委會副主委陳駿季。（圖／農委會提供）

陳駿季強調，這次加碼延長的「台灣農產嘉年華plus」網購活動，還會依節慶時令推出特色優質國產農漁畜產品，歡迎民眾把握機會上網購買優質國產農產品。

至於100元回饋金如何領取？陳駿季說明，不同平台有不同方式，有些會直接扣抵，也些則是給予紅利點數，讓其下次在購買時使用，而這次的網購農產品占比分別為，農產品40%、畜產品35%、漁產品25%，歡迎消費者多加選購。

陳駿季最後表示，趁著網購在疫情期間的逆勢成長，該會與電商平台將持續共同辦理網購促銷活動，希望藉此拉高國產農產品在網路銷售的比率，讓更多消費者能購買到優質的國產農產品。

▲▼農委會指出，消費者只要在指定電商平台購買國產農產品超過500元以上，就能拿到回饋金100元。（圖／農委會提供）



