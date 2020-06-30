加什麼鮮奶都好喝！他讚「這款紅茶」成分超單純　網一面倒激推：冰箱必存貨

▲網友推薦義美的錫蘭紅茶，加什麼鮮奶都好喝。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

市面上的鮮奶茶百百種，不過有些人就喜歡自己分別購入紅茶與鮮奶，依照不同品牌與比例，調出屬於自己的「獨家配方」。有網友就在臉書分享一款成份只有「水、紅茶、蔗糖」的紅茶，不管加什麼鮮奶都可以變成好喝的鮮奶茶，引起其他網友熱烈回響。

這名網友在臉書公開社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，文中指出，這款紅茶超推，成分單純外聯抗氧化劑都沒有添加。仔細一看，網友推薦的正是台灣在地老品牌「義美」所推出的錫蘭紅茶，貼文一出在短時間內留言數就突破800則，更得到超過7000個按讚數。

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貼文吸引許多網友熱論，覺得義美的錫蘭紅茶的確值得堆建，「推～每天都喝」、「我喜歡比例紅茶7+牛奶3」、「加檸檬片也好喝」、「別再推了，都買不到了！」、「希望推出無糖」、「 本來就難買了 被你說出來更難了」、「就算沒加牛奶也好好喝，是我家冰箱一定會備著的冷飲」。

本站曾報導《搶不贏厚奶茶...買2飲料自己調 她曝「絕配甜品」網友心動》，義美在2017年推出「義美厚奶茶」造成瘋搶，有名網友因為搶不到只好在家自己調配，並在網路上分享「特調秘方」，用的就是義美錫蘭紅茶+科克蘭牛奶。她表示，這樣的調法不會那麼甜，而且和泡芙簡直絕配。

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