全聯「振興大禮包」30倍奉還！消費贈「價值3萬元」食衣住行優惠

▲全聯董事長林敏雄（中）率領高層，宣布響應振興三倍券，加碼推出「振興大禮包」30倍奉還！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

行政院「振興三倍券」即將上路，量販業者全聯今（23）日也宣布加碼推出「振興大禮包」，只要在7/15至8/13期間，PX Pay會員使用實體振興券單筆購物滿1000元，就送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券全額消費滿1000元送500點，同時加贈「價值3萬元」的振興大禮包，內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠。

全聯先前因應疫情影響，鼓勵消費大眾使用PX Pay 非接觸性支付工具，自即日起至年底推出點數2倍送活動，使用PX Pay消費滿100元送6福利點（含原3點），可將實體福利卡點數轉移合併，更開通使用PX Pay 即可以5秒時間，快速登入「PX Go！」，此舉吸引PX Pay下載數即將突破700萬！

為響應政府「振興三倍券」，全聯自7/15起至8/13也推出加碼優惠，PX Pay會員持實體振興券單筆購物滿1000元，就送福利點1000點（價值100元），而持實體卡的會員，則是使用實體振興券全額消費滿1000元送500點，並同時再限量加贈超過3萬元價值的「振興大禮包」。

「振興大禮包」內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠，尤其為了共同振興國內旅遊，還特別洽談了國立傳藝藝術中心、六福村、九族文化村等育樂優惠，大禮包數量有限，送完為止。

▲全聯「振興大禮包」內含食衣住行育樂超過50個品牌優惠，特別洽談了國立傳藝藝術中心、六福村、九族文化村等。（圖／國立傳藝藝術中心，全聯提供）

全聯同時也整合線上線下服務，以超過1千家門市距離優勢為基礎，預計今年底推出實體電商服務，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，讓消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，屆時生鮮品項最快只要2個小時就能取得。

例如忙碌的上班族，可以在下班前用PX GO！先訂貨，下班再順路到家裡附近的全聯取貨，不僅方便還能確保商品鮮度。預計7月初開始上線試營運實體電商服務，並從10月開始提供機車宅配服務，消費者在PX GO！消費滿額即可免費外送，配送服務範圍以門市為中心的2公里內，若測試順利的話，預計實體電商將在今年底前正式上路。

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