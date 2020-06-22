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以為全聯8折促銷！大叔問「這袋菁仔」怎麼賣　1萬人笑炸：包葉比較貴喔

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▲▼大叔把甘藍看成檳榔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲大叔把甘藍看成檳榔。（圖／當事人授權使用）

記者黃可昀／綜合報導

超市竟然有賣袋裝「檳榔」？一名女網友日前到全聯採購，遇到一名紅衣大叔搭話，請她幫忙看一下「菁仔」多少錢，但她看來看去都沒發現架上有賣檳榔，直到她發現一袋綠色球狀物，瞬間明白誤會大了，兩人尷尬地楞在原地，氣氛頓時降到冰點。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，紅衣大叔站在冰櫃蔬菜區前，看了老半天後轉頭問她，「妹啊！妳幫我看一下菁仔（台語檳榔）多少錢？」她當下還反應不過來，仔細看了一眼冰櫃上的品項，確實沒找到對方說的檳榔，直到她目光掃射到整排「球芽甘藍」才恍然大悟，原來大叔是把綠色小球狀的甘藍菜看成檳榔，上面還貼著8折標籤，可能以為檳榔在折扣促銷，所以才問旁人一袋多少錢。

請繼續往下閱讀...

哭笑不得的對話曝光後，已超過1萬網友朝聖按讚，紛紛留言，「這是菁仔的另一種，包葉的啦」、「我在好市多也有看到...下意識直覺好市多也在賣檳榔啊」、「這青（菁）仔吃了很健康，不會得口腔癌」、「要順便跟他說這個裡面沒白灰喔」、「 阿北，這要$105，比較貴喔，還沒送兩粒」、「記得跟他說全聯沒有結冰水」。

先前好市多也有一款新品被誤認為檳榔，在社團掀起超高討論度。有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，竟然在角落紙箱中瞥到滿滿的盒裝檳榔，而且一盒300多元還不便宜，好奇心驅使她湊近仔細看，才發現原來這根本不是檳榔量販包，而是迷你奇異果「奇異莓」，是紐西蘭這幾年研發出的新品種，比傳統奇異果更香甜，外型和檳榔有極高相似度，也難怪很多人誤會。

▼好市多的奇異莓遠看也很像檳榔。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多愣見「檳榔量販包」　真相超驚喜！網狂推：神好吃。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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