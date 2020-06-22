全聯開賣「紅豆粉粿珍珠冰棒」！她一吃驚豔：滿滿的料好Q　網3優點推爆

▲不僅料多，而且粉粿和珍珠都很Q。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

記者周亭瑋／綜合報導

古早味「紅豆粉粿冰棒」深受大家喜愛，然而今年這款經典冰棒更加入Q彈珍珠，讓螞蟻系的朋友們全淪陷。一名網友日前到全聯購買嘗鮮，結果一吃就被滿滿陷料和香濃紅糖味驚艷到，忍不住發文分享好物，而吃過的人也紛紛給予高評價。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，直呼「第一口吃有很香濃的紅糖味，裡面的料也滿滿的！珍珠跟粉粿都很Q，超愛QQ！」

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說到這款「紅豆粉粿珍珠冰棒」，是台灣在地老品牌「義美」跨界攜手知名手搖飲品牌「Sharetea」，共同推出的新品，從本月19日就在全聯、義美門市開賣了。

▲網友清一色說好吃。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

看到原po的開箱文，不少網友瞬間被燒到，表示「這價錢、這支數、這料的容量......，一定要買來吃看看」、「3種願望一次滿足欸」、「昨天有看到，下次來嘗鮮」、「感覺料好豐富的說」、「今天想去買卻買不到」。

同時，也有許多吃過的朋友分享心得，「一吃成主顧」、「沒錯！每口都紮實」、「好吃，料多味美，雖然是紅豆粉粿+珍珠，但整支都滿滿紅豆和珍珠啊」、「消暑好吃，料多實在，甜度剛好」、「還不錯，料多，也QQ的，不會像很多牌的珍奶冰棒這麼死甜，吃完也不膩」。