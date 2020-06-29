繼全聯後⋯家樂福也賣「生吐司」了！「20門市」每天、每店限量只有10條

▲家樂福推出全新「生吐司」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼全聯5月推出「READ BREAD生吐司」引發討論後，家樂福也宣布搶先量販通路，打造全新「自製生吐司」，找來2018年世界麵包大師王鵬傑親自指導，且特別選用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花製成，吐司口感鬆軟濕潤，每日新鮮現做用手撕最好吃，7月1日起全台只有20量販分店上市開賣，且每店每天限量只有10條。

▲▼家樂福自製生吐司每日限量只有200條。



現在生吐司正夯，原因是純天然、無添加的製作手法吃得到原始麥香，深受不少人喜愛。這次家樂福看準市場推出「自製生吐司」，特別邀請世界麵包大師王鵬傑親自研發製作，選用日本烘焙職人最愛的「日本日清製粉的高筋麵粉山茶花」所製成，不僅口感鬆軟有彈性，就連吐司邊也不會太乾，尤其最佳品嚐方式就是用手撕開吃，而且要趁新鮮出爐時吃，才能嚐到最佳風味。

家樂福自製生吐司因生產工序費時、費工，目前北中南分店只有20間量販門市買得到，包括桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、新店、林口、經國、內壢、八德、彰化、青海、沙鹿、西屯、文心、仁德、鼎山、鳳山、楠梓、屏東店，且每店每天限量只有10條，預計7月1日正式開賣。

▲全聯5月搶先開賣生吐司引發超高討論。（圖／業者提供）



另外全聯日前也和日本生吐司職人中山洋平合作，獨家開發全新「READ BREAD生吐司」，選用日本麵粉搭配歐洲鮮奶油，再經過發酵、熟成、低溫烤焙，打造出富有彈性、鬆軟的生吐司，更曝光最佳4大吃法有「不要烤，直接吃」、「塗果醬」、「搭配有鹽或無鹽奶油」及「先抹奶油再加果醬」，目前在全聯全門市通通買得到。

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