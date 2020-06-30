馬辦打臉蔡英文「進步說」：陳菊遭監院調查58件　監委一片綠且「有案在身」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統府日前宣布第6屆監察委員提名人選，遭批「酬庸名單」，總統蔡英文30日受訪時指出，這份監委名單絕對比前總統馬英九好、更有進步性。對此，馬英九辦公室回應，除了陳菊遭監院調查總數58件，監委提名人皆為綠營背景，甚至有案在身，如何期待他們摘奸發伏、整飭官箴？

馬英九辦公室表示，蔡英文提名的人選政治黨色彩濃厚，以院長提名人陳菊來說，既是總統心腹幕僚長，也是民進黨派系要角，在高雄市長任內，市府遭監院立案調查件數高達58件，已糾正達30件，還有些尚未結案。

馬英九辦公室指出，「若陳菊當監察院長，那些案子還查得下去嗎？有這麼大的利益衝突，陳菊還可以不主動迴避嗎？」縱觀其他監委被提名人，多數與綠營關係密切，甚至有案在身，國人能期待他們獨立行使監察權，摘奸發伏、整飭官箴？馬英九就是好好看過名單，才對如此酬庸式的提名感到驚愕，請蔡英文三思。

馬英九辦公室指出，馬英九任內兩次提名的監察院長人選王建煊與張博雅，皆非國民黨籍，監委也多為無政黨色彩人士。反觀蔡英文上任後，從第五屆監委補提名，到此次第六屆監委提名，皆是以黨派利益、擴張權力為考量，把監察委員當作她的「內閣閣員」，即使損害監察院超黨派、獨立憲政機關的定位，也在所不惜。

馬英九辦公室表示，沒有比較，就沒有傷害，外界經過比較，發現蔡英文提的人選是如此不堪，請不要自欺欺人、自我感覺良好，好好看看自己提的名單。若還是覺得這份「大倒退」名單，是一份「不錯的名單」，表示蔡英文用人標準就是如此，與望治心切的民意落差太大；民進黨睜眼說瞎話的功力，確實在政壇中無人能及，「難怪外界認為，民進黨完全執政，完全鴨霸。」

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