王ADEN案外案！社團師爆自創傳統「撕女學生胸前口袋」　現已停職

▲桃園市政府。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

日前桃園某學校邀請藝人王ADEN表演時，因一名女學生衝上台熱舞被藝人擺臭臉、蹲在一旁無視，造成炎上風波。怎料該校又傳出社團老師「撕女學生胸前口袋」，並稱為畢業傳統，再度引發輿論撻伐。今(27日)校方發布聲明指出，該師已停職接受後續調查。

本案源自於藝人王ADEN受邀到學校演出，表演途中一名女學生突然衝到台上熱舞，王ADEN見狀擺出臭臉，蹲在一旁角落不再演唱，在網路上形成兩派議論，而拱著女學生表演的某社團老師，雖發文解釋他只是想讓學生在台下表演，希望被藝人注意到，沒想到學生卻誤會直接衝上去表演，意外造成此次風波，但最終王ADEN跨年表演接連被取消。

不料卻爆出案外案，該名社團老師被PO出一段影片爆料，將幾名畢業女學生制服胸前的口袋撕掉，並稱是學校傳統，但有校友跳出來指稱根本沒有這種傳統，是這位老師來學校後才自創的「傳統」，爭議再度延燒。

對此校方回應，事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，將持續守護其隱私，避免二次傷害；對於事件中因熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間， 目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

桃園教育局則指出，已責成學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等相關規定，分別啟動相關調查程序以釐清案情；並為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，已督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜。同時，教育局亦要求學校依學生需求，提供必要之個案輔導、心理諮詢及諮商等支持措施。

後續教育局將持續督導學校依法完成調查及處置作業，並視個案狀況協助連結相關輔導資源，另要求學校加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，以維護學生受教權益與校園安全。