社會 社會焦點 保障人權

王ADEN案外案！社團師爆自創傳統「撕女學生胸前口袋」　現已停職

▲▼ 桃園市政府。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

日前桃園某學校邀請藝人王ADEN表演時，因一名女學生衝上台熱舞被藝人擺臭臉、蹲在一旁無視，造成炎上風波。怎料該校又傳出社團老師「撕女學生胸前口袋」，並稱為畢業傳統，再度引發輿論撻伐。今(27日)校方發布聲明指出，該師已停職接受後續調查。

本案源自於藝人王ADEN受邀到學校演出，表演途中一名女學生突然衝到台上熱舞，王ADEN見狀擺出臭臉，蹲在一旁角落不再演唱，在網路上形成兩派議論，而拱著女學生表演的某社團老師，雖發文解釋他只是想讓學生在台下表演，希望被藝人注意到，沒想到學生卻誤會直接衝上去表演，意外造成此次風波，但最終王ADEN跨年表演接連被取消。

不料卻爆出案外案，該名社團老師被PO出一段影片爆料，將幾名畢業女學生制服胸前的口袋撕掉，並稱是學校傳統，但有校友跳出來指稱根本沒有這種傳統，是這位老師來學校後才自創的「傳統」，爭議再度延燒。

對此校方回應，事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，將持續守護其隱私，避免二次傷害；對於事件中因熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間， 目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

桃園教育局則指出，已責成學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等相關規定，分別啟動相關調查程序以釐清案情；並為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，已督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜。同時，教育局亦要求學校依學生需求，提供必要之個案輔導、心理諮詢及諮商等支持措施。

後續教育局將持續督導學校依法完成調查及處置作業，並視個案狀況協助連結相關輔導資源，另要求學校加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，以維護學生受教權益與校園安全。

12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南京東路意外！一氧化碳中毒　同事爬出地面求救
總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」還被判刑
王ADEN案外案！社團師「撕女學生胸前口袋」遭停職
快訊／雙刀男逛大街！民眾嚇壞報警　遭壓制逮捕

北市地下道意外！工人一氧化碳中毒昏迷　同事爬出地面求救

台北港2砂石車對撞「車頭爛毀」畫面曝　駕駛受困救出急送醫

萬華破麻將賭場！91歲阿北賭性堅強拄拐杖照嗨　28賭客被逮

王ADEN案外案！社團師爆自創傳統「撕女學生胸前口袋」　現已停職

科技總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」　還被判刑1年7月

快訊／彰化男「菜刀+西瓜刀」閒晃！民眾嚇壞報警　遭壓制逮捕

高雄小貨車直直撞「騎上分隔島」撞燈桿　擋風玻璃碎裂慘況曝

台南小客車「正面對決」燈桿！猛撞彈起畫面曝　駕駛棄車跑了

快訊／五股工安意外！搬運工人遭水晶洞砸頭　血流滿地急送醫

桃園男酒駕自撞分隔島！車子側翻畫面曝　酒測值破表1.06

歌手王ADEN最近因校唱引發爭議，原定參加台北、宜蘭跨年晚會演出確定取消，宜蘭市公所27日宣布接替他演出的人選已經出爐，讓網友驚呼：「比王ADEN好多了！」

即／桃園台66線「砂石車成火球」！　5車12人搶救

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

