萬華破麻將賭場！91歲阿北賭性堅強拄拐杖照嗨　28賭客被逮

▲北市萬華分局西門町派出所查獲麻將賭場，裡面一名賭客高齡91歲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所在日前接獲線報，在漢口街二段有旗牌社假裝合法經營，但是暗營麻將賭場，警方獲報後展開追查，在19日當天中午前往逮人，當場逮捕1名負責人、1名女店員，另外還有28名賭客，警方發現這裡幾乎都是長青組，其中1名賭客91歲，還拄枴杖到麻將協會「娛樂」。

警方調查，警方在19日中午前往萬華區漢口街二段一家棋牌設社查緝，當場逮捕57歲的何姓負責人、57歲的陳姓女員工，另外還有在場的28名賭客，警方也當場查扣不法所得6.3萬、點鈔機、監視器螢幕、鏡頭13顆，還有麻將7副、骰子以及手機等證物。

警方指出，該職業賭場為規避查緝特別選擇有逃生梯可通往後巷的處所營業，並且在前、後門裝設高達13支監視器鏡頭，但僅經營1個多月仍遭專案小組蒐證賭客以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依刑法《營利供給賭博罪》移送偵辦，另賭客賭博罪偵辦。

警方表示，當處麻將協會沒有入會費、台桌費，僅自摸一次抽取100元的抽頭金，裡面的客層幾乎都是長青組，幾乎每個都超過50歲以上，其中一名賭客甚至還高齡91歲，為了打發時間，還拄著拐杖到麻將協會娛樂一下，沒想到卻進了警察局。