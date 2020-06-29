宜蘭殯葬設施大升級！員山福園第三期納骨樓開工動土　將增3.8萬個塔位

▲3萬8千納骨位宜蘭員山福園第三期納骨樓工程，29日動土，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭殯葬設施大升級！（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙29日，主持3萬8千納骨位「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」開工動土典禮，她表示，這是宜蘭殯葬設施大升級！並敦促相關單位如期如質辦理，提昇宜蘭縣殯葬服務品質，以提供民眾良好的追思環境。

員山福園表示，為解決園區納骨櫃位幾近飽和的問題，「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」計劃案於103年發包設計，並歷經5年餘的規劃設計、水土保持工程施作、納骨櫃位需求調整及變更開發計畫後，在2020年4月24日順利完成決標，並在29日舉行開工動土儀式，工期總計450日曆天，預計明2021年9月完工。

員山福園指出，第三期納骨樓在103年規劃初期僅可提供9,050個納骨櫃位，為滿足地方鄉親對納骨設施的需求，歷經2次變更開發計畫，將納骨櫃位提升至3萬8千個，屬目前宜蘭縣內最大的納骨設施。

且將以2億2,800萬元工程費打造地下1層、地上3層的建物，在空間規劃上以「往者的居所，生者的場所」構想出發，納骨設施採室內空間配置，引入自然性光線與氣流，除克服宜蘭多雨氣候又能融入自然。

建築物設置有2部電梯，地下1層也可提供32席停車位，並積極爭取綠建築標章，秉持打造尊重生命、符合環境永續發展的現代化納骨塔理念，提供民眾幽雅舒適的追思空間 。

林姿妙表示，期盼施工進度順利，如期於2012年9月完工，屆時將能在莊嚴、寧靜、祥和的山水美景間，創造優質安奉先人及休憩祭拜的友善環境，提供民眾更完整、便捷、現代化的殯葬一元化服務。

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