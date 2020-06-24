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日方騷擾台日協定海域作業漁民　林姿妙與漁民同聲譴責

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▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，宜蘭縣長與漁民同聲譴責，並慰問船東。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，宜蘭縣長與漁民同聲譴責，並慰問劉姓船長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

23日傳出宜蘭蘇澳地區漁船在台日漁業作業協議海域履遭日方騷擾一事，宜蘭縣長林姿妙與蘇澳地區漁會及漁民同聲譴責日方作法失當，並表達嚴正抗議，同時呼籲中央與縣府共同守護釣魚台、保障漁民作業權益。

▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船23日上午在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，宜蘭縣長與漁民同聲譴責，並慰問船東。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙24日下午前往蘇澳區漁會針對疫情過後魚價崩跌、市場滯銷及供銷失衡等漁業問題，與漁民進行座談，會中全體人員並就我方漁船在台日漁業作業協議海域履遭日方騷擾情事，譴責日方作法並表達嚴正抗議。

林姿妙指出，日本石垣市議會先是通過將釣魚台列嶼改名為石垣市登野城尖閣，隨即又發生蘇澳籍漁船盛福16號在南方澳東北方約63海浬處，遭2艘日船要求停止作業，干擾漁民作業，日方作法失當，漁民作業權利及人生安全不容侵擾，她再次呼籲中央政府應一同守護釣魚台及保障我方漁民作業權益。

縣府及蘇澳區漁會及漁民共同呼籲相關單位應有更強力作為，除宣示主權外，漁民海上作業權益也須加以保障。另針對漁會及漁民在會中反應遠洋漁船冷凍魚貨專案訂定紓困補貼等多項議題，林縣長也指示農業處盡速與中央協商，爭取各項專案補貼，以保障漁民生計。

23日上午10時19分許，蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在距宜蘭南方澳東北方63海浬的北緯24度51分、東經123度7分台日協定海域內作業，竟遭日本2艘巡邏艦先拍照並廣播不能再捕撈作業的口頭驅趕，「盛」船即電請蘇澳漁業電台電請聯絡海巡協助。

後來「盛」船並未遭到日船強制驅趕，10時56分許，日船先行離開，而海巡署艦隊分署24日澄清，干擾我船並非日本巡邏艦，而是娛樂漁船，且「盛」船當時位在台日漁業協議適用水域，依據「20198年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則」，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，將透過外交管道交涉。

▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船23日上午在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕。（圖／記者游芳男翻攝）

另，2016年5月起，我漁船在台日協議海域作業，未受日方公務船扣押，不過，海巡署會密切掌握台日海域情勢及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，落實護漁勤務，捍衛我國漁權。

▲▼蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，宜蘭縣長與漁民同聲譴責，並慰問船東。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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