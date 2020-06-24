台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

▲蘇澳籍漁船盛福16號漁船23日上午在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

23日上午，一艘蘇澳籍漁船盛福16號，在釣台魚台的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，「宜蘭保護釣魚台辦公室」23日晚間嚴厲譴責日本鴨霸行為，及已損害到我漁權，請政府硬起來，一起保護漁民權益。24日海巡署指出，那2艘船是日本海釣娛樂船，並非官方船隻，將向日方交涉。

23日上午10時19分許，蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在距宜蘭南方澳東北方63海浬的北緯24度51分、東經123度7分台日協定海域內作業，竟遭日本2艘巡邏艦先拍照並廣播不能再捕撈作業的口頭驅趕，「盛」船即電請蘇澳漁業電台電請聯絡海巡協助。

後來「盛」船並未遭到日船強制驅趕，10時56分許，日船先行離開，而海巡署艦隊分署24日澄清，干擾我船並非日本巡邏艦，而是娛樂漁船，將透過外交管道向日方交涉。且「盛」船當時位在台日漁業協議適用水域，依據「2018年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則」，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，將透過外交管道交涉。

另，2016年5月起，我漁船在台日協議海域作業，未受日方公務船扣押，不過，海巡署會密切掌握台日海域情勢及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，落實護漁勤務，捍衛我國漁權。

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