　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲蘇澳籍漁船盛福16號漁船23日上午在釣台魚的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

23日上午，一艘蘇澳籍漁船盛福16號，在釣台魚台的台日協定海域內作業，竟遭2日船驅趕，「宜蘭保護釣魚台辦公室」23日晚間嚴厲譴責日本鴨霸行為，及已損害到我漁權，請政府硬起來，一起保護漁民權益。24日海巡署指出，那2艘船是日本海釣娛樂船，並非官方船隻，將向日方交涉。

23日上午10時19分許，蘇澳籍漁船盛福16號漁船，在距宜蘭南方澳東北方63海浬的北緯24度51分、東經123度7分台日協定海域內作業，竟遭日本2艘巡邏艦先拍照並廣播不能再捕撈作業的口頭驅趕，「盛」船即電請蘇澳漁業電台電請聯絡海巡協助。

後來「盛」船並未遭到日船強制驅趕，10時56分許，日船先行離開，而海巡署艦隊分署24日澄清，干擾我船並非日本巡邏艦，而是娛樂漁船，將透過外交管道向日方交涉。且「盛」船當時位在台日漁業協議適用水域，依據「2018年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則」，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，將透過外交管道交涉。

另，2016年5月起，我漁船在台日協議海域作業，未受日方公務船扣押，不過，海巡署會密切掌握台日海域情勢及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，落實護漁勤務，捍衛我國漁權。

►終於等到！青春露超狂特價3788元　記住5＋3用法、一滴都不浪費

►其他人也看了這些...

►藝人陳為民PO騎重機闖蘇花改吃罰單　網酸「發文裝帥」：衝撞體制的是暴民

►影／蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

►5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋　振興券住宿享多項優惠

ET快訊
LIVE／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩5人
高雄幼兒園驚爆虐童！5歲童雙手被園長180度反折　騰空重摔嚴
保健食品公司GNC宣告破產！將出售公司、關閉所有門市
快訊／現在有貨！好市多網站再開賣中衛盒裝口罩
許書豪甜娶13年女友婚紗照曝光！誓言「攜手並肩走一輩子」
影片曝光！紅斑馬撞女騎士肇逃　國道警證實了...下場慘爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

「廢考監就從凍結提名開始」　林為洲喊臨時會成立修憲委員會

6/29起外籍、港澳人士可申請來台　2條件不適用！

香港中文大學女學生「7個月經手14.1億元」　警方不排除與反送中有關

槍砲修法提高改造手槍刑責　 南警同步掃蕩黑槍展決心

查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

北市高中職學生「悠遊卡+悠遊付」回饋1千　申請步驟一次看

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

《若是一個人》是享受還是悲哀？透過6個角色的情緒轉折品味寂寞

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

福斯小改款Arteon內外升級新亮相　攜手獵跑車型搶攻高階市場

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

社會熱門新聞

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

即／屏東分局員警包娼包賭！遭搜索秒跳樓骨折

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

放啞鈴卻浮起！愛河分屍連2天詭異巧合曝　警點出關鍵

板橋女外遇51刀殺嬰！家人不知憂鬱真相

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

14歲國中當「抓耙仔 」　私刑7打1「扳手爆頭」亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

天庭召喚救新冠　邪教教主開黑洞騙雙修

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

驚曝愛河分屍案兇嫌背景　高大成放大腳一看：死亡3天

更多熱門

相關新聞

外籍漁工全身濕透被反鎖冷凍櫃15分鐘

外籍漁工全身濕透被反鎖冷凍櫃15分鐘

外籍漁工人權保障聯盟今（24日）公布一項調查報告，揭露剝削外籍漁工以及猖獗的非法漁撈行為仍然普遍存在於台灣漁業中。環境正義基金會（EJF）訪談來自62艘漁船漁工發現，24%受肢體暴力對待、92%被扣薪，以及將近一半的漁船有對鯊魚割鰭棄身的行為，呼籲政府應加強執法才能確實保障外籍漁工及防止非法漁撈作業。

宜蘭保護釣魚台辦公室成立前　日本驅趕我漁船

宜蘭保護釣魚台辦公室成立前　日本驅趕我漁船

男潛專校女舍行竊　再襲胸2女生...色賊：喝醉了

男潛專校女舍行竊　再襲胸2女生...色賊：喝醉了

端午連假交通大考驗　警政署長慰勉南澳小隊

端午連假交通大考驗　警政署長慰勉南澳小隊

日本桌球隊恢復訓練　盼籌辦東亞賽事

日本桌球隊恢復訓練　盼籌辦東亞賽事

關鍵字：

宜蘭漁船台日協定海域日本驅趕釣魚台

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面