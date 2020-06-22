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藝人陳為民PO騎重機闖蘇花改吃罰單　網酸「發文裝帥」：衝撞體制的是暴民

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▲▼藝人陳為民20日凌晨騎重機闖蘇花改吃罰單。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

▲藝人陳為民20日凌晨騎重機闖蘇花改吃罰單。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

藝人陳為民20日凌晨騎重機闖蘇花改吃罰單，並PO文「俗話說事不過三，這是第四次走蘇花改，終於，終於收到蘇花改的紅單！」，網酸「奇怪，我記得某人之前才在說什麼香港那些衝撞體制的是暴民，該打，怎麼現在自己又在衝撞體制挑戰紅單XD…… 」。

▲▼藝人陳為民20日凌晨騎重機闖蘇花改吃罰單。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

藝人陳為民是20日凌晨近2時許，在禁行機車的觀音隧道北口南下車道時，被警攔下並開出900至1800元罰單。陳為民在20日晚間PO文，「俗話說事不過三，這是第四次走蘇花改，終於，終於收到蘇花改的紅單！攔下我的警察很客氣：對不起，您的行駕照借看一下。我交出行駕照，警察開口要告訴我事由，我手一比，笑笑說，不用，我知道，我跟你們車吧！然後到警局玩了好久。

▲▼藝人陳為民20日凌晨騎重機闖蘇花改吃罰單。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

警察指著台九丁：你從這走就到花蓮了......。我的媽呀！超久沒走台九丁，比北宜還恐怖！一個燈都沒有！根本就是黑洞！走沒多久......又看見蘇花改第二個隧道.....都紅單了......於是，我又彎進去直到最後崇德出來。

終於穿對衣服！連身工裝泡泡的，一騎就有風！天氣雖然爆熱，但一上路就超涼！也因為爆熱，天空的畫數都超高！連高雄、台中都漂亮！小嫻在打工換宿，又剛好是大清早，台200漂亮到讓人大叫！太漂亮啦！

就可惜今天補班的人多，蘇花改，台東和幾個縣市、西濱，車都多到爆！與其在高架上爆曬，我選擇高架下的道路。
感謝神，今天爆熱，可是全台都有風，而且是舒服的風！本來做好整路爆熱的心態......高架檔著了太陽，又有風，整路就跟有不強的冷氣似的，超舒服！

停下的時間多，也碰到一些有趣的車友。所以嘛，一個人騎，但整路可不是只有我一個人，所以，你真的不用擔心你是一個人。

台灣人很善良，走到那都好交朋友。」…

▲▼網酸藝人陳為民衝撞體制上還來發文裝帥。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

▲▼網酸藝人陳為民衝撞體制上還來發文裝帥。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

▲▼網酸藝人陳為民衝撞體制上還來發文裝帥。（圖／擷取自《浪人幫 - 陳為民》臉書，下同）

網友則是猛酸：「自己衝撞體制上來發文裝帥，香港衝撞體制喊暴民該打唉」、「奇怪 我記得某人之前才在說什麼，香港那些衝撞體制的是暴民該打，怎麼現在自己又在衝撞體制挑戰紅單XD…… 」。

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