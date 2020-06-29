台南藍軍請黃偉哲定黑琵自治條例　勿殺雞取卵讓黑琵的家被毀

▲台南市議員蔡育輝等人質詢為何要緊連黑琵保護區建渡假村，要求儘速制定黑面琵鷺自治條例，不要讓黑面琵鷺被迫遷離，讓地方、市府和業者全輸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南四草為何要緊連黑琵保護區建渡假村？市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、方一峰議員聯手質詢強調，他們完全支持地方開發，但反對緊鄰台江國家公園綁架黑面琵鷺，請黃偉哲市長以市有地跟建商以地易地，儘速制定黑面琵鷺自治條例，不要讓黑面琵鷺被迫遷離，讓地方、市府和業者全輸。

李中岑非常不滿的指出，上次總質詢關切富立建設緊鄰台江國家公園開發villa，此案一過將嚴重影響黑面琵鷺生態，請業者移往四草其他地區設villa，沒想到地方有心人士居然罵她們阻礙開發。

李中岑強調，她們全力支持四草地方開發，絕對不會阻礙開發，但堅持反對殺雞取卵，四草深受遊客歡迎，其中一個重要因素就是大家都想一窺國際保育鳥兒黑面琵鷺的本尊，台江國家公園若只有濕地沒有黑琵，也不會成立，目前安南區觀光景點已經非常少，若沒有黑面琵鷺保護區生態遭破壞，黑面琵鷺被迫效法孟母三遷，還會有遊客嗎，為什麼要殺雞取卵？

李中岑播放台江國家公園保育鳥兒覓食影片表示，這片藍天碧水的覓食地非常的漂亮，保育鳥兒都安詳自在地在這覓食，為什麼要毀了它，過了四草大道台南市政府在此有非常大面積的市有地，請市府以地易地，好好保護黑面琵鷺的家，苗栗、台中為了保護石虎特別訂定石虎保護自治條例，黑面琵鷺不僅是台灣的保育鳥類，更是世界級的保育鳥類，黃偉哲市長到底決定沒有，要不要訂定黑面琵鷺自治條例？

蔡育輝指出，環境評估影響法第8條第一項規定，稀有保育類、珍貴珍貴的稀有動物植物的棲息地，有顯著不利的影響，要第3次環評，為何逸水台江開發案環評委員疑慮重重，環評委員居然第1次環評就過關，地方政府說無法管中央環評，但逸水台江岸執照卻要台南市政府發，怎會這麼離譜，究竟誰來監督？如果中央放水，地方就真的要發執照嗎？建商促銷文案寫著國家級的villa，黃偉哲市長要有積極作為，要有魄力，房屋稅、龍崎掩埋場都喊停，逸水台江案請以地換地，立即修正。

蔡育輝也重申，台江國家公園開發後，土地價格飆漲，附近居民都賺錢，他們何曾反對過地方開發，他們質疑的是，為何富立建設要在台江國家公園旁蓋VILLA，綁架黑面琵鷺，時間點剛好在2017年，賴清德任行政院長、吳欣修當台南市都發局長時，兩人真是裡應外合，合作無間。

蔡育輝表示，富立建設鐵路照顧宅等案，都用容積率換屋，為何台南市政府獨厚富立建設？富立建設究竟有多少案件是跟賴清德在台南市政府時代用容積率換屋？請台南市政府把相關資料送台南市議會，也請檢調深入了解？黃偉哲市長答詢說，議員們沒有反對開發案，會對於瀕臨絕種生物訂定保育自治條例，會負起監督逸水台江開發案的責任。

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