台南歸仁區及仁德區1580戶　30日上午9時起停水7.5小時

▲台水公司六區處6月30日上午9時起至下午16時30分止，於歸仁區中正南路一段進行管徑900公釐管線斷管連接工程，預計將停水7.5小時。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台水公司六區處為提升台南市歸仁區新開發之工業區及其他特定區供水量足質穩，規劃於高鐵台南車站特定區興建5000立方公尺配水池，並將自6月30日上午9時起至下午16時30分止，於歸仁區中正南路一段進行管徑900公釐管線斷管連接工程，預計將停水7.5小時。

停水範圍為歸仁區大潭里、武東里、沙崙里等1578戶，以及仁德區中洲里、上崙里等2戶，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

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為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

停水區域影響範圍包括：1、歸仁區南157線以西、2、國道一號以東、3、86快速道路以南、4、二仁溪以北。台南市歸仁區：大潭里、武東里、沙崙里(部分)。台南市仁德區：中洲里(小部分)、上崙里(小部分)。

本次停水用戶數計1580戶，除停水區域外，其餘地區可正常供水;惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，等水清後再進水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站（https:// wateroff.water.gov.tw/）查詢。

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