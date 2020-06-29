別落入愛心陷阱！台南受虐女童舅公出面「我們暫時不要募款」

記者黃子倩／台南報導

台南發生一起疑似虐童案，一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻延誤了兩週，沒有帶女童即時送醫，事件曝光後，引起大批網友憤怒，有不少網友得知消息後，在網路上留言說「好心酸、真是冷血」、「可憐的妹妹」、「心看的都疼死了」，但「正義哥」徐奕秀出他收到的留言，其中有一段寫「有需要幫忙的請私我」，疑似假借女童親友在網路上募款，正義哥特別請女童的舅公出面，他強調物資目前充足，女童家人目前沒有對外募款的計畫。

▲台南受虐女童舅公出面駁斥有在網路上募款。（圖／記者黃子倩攝）

根據受虐女童舅公的說法，他表示：「感謝大家對小孩子的關心和疼愛，小孩子目前已經有我這個舅公的身份來協助處理他了，那募款這方面大家不用煩惱，這方面我們暫時不要募款，因為我怕有心人士，會把這個募款改變目的，希望社會大眾不要為了這件事募款，有需要我一定會出來澄清，再講一次。」

▲正義哥徐奕秀出網路截圖，顯示疑似有網友假借虐童案對外募款。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，女童的舅公也強調，有不少富有愛心的網友私訊要提供協助，他都已經拒絕。而正義哥徐奕也補充，他有收到網友私訊轉貼，他也在第一時間告知女童家屬，並向家屬求證，家屬說不需要介入，醫療方面已經有社工介入協助。

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