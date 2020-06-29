台南女童雙腳燙爛真相曝！臉盆裝熱水喊：站進去　狠繼父「習慣性殘虐」被收押

▲台南女童被葉姓繼父不當管教熱水燙腳的狠心惡行曝光，葉男也因此被法官裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南4歲女童雙腳遭燙傷，且因延誤就醫導致傷口惡化潰爛，引起社會震驚，起初繼父和生母向社會局及警方指稱女童自己玩熱水不小心燙傷，但在市府、警方及檢察官追查下，24歲葉姓繼父坦承係孩子不服管教而以臉盆裝熱水，令女童站進去教訓而燙傷，由於涉有體罰虐童行為，已被法院裁定收押。

據了解，葉姓繼父約於2週前，因女童不服管教，令女童雙腳站入承裝熱水的臉盆內教訓，由於熱心太燙了，女童站不住而跌坐，造成雙腳、背、臀等部位也有燙傷。女童燙傷後，家屬僅帶至診所敷藥，並未送大醫院治療，以致延誤就醫傷口惡化、發黑潰爛，造成女童無法走路，才會隨地便溺，外婆27日晚上探視時，發現女童情況嚴重，要帶女童就醫時，與葉男發生言語衝突，葉男報警要把岳母趕離家，警方獲報趕往處理才讓此事曝光。此外，女童舅舅等人對於繼父的狠心，氣得跳腳，就將照片PO上網路爆料質疑虐兒，此事令社會輿論嘩然，燙熱水管教手法更引起民眾公憤撻伐。

永康分局警方28日訊後，依照兒童及少年福利與權益保障法、傷害罪嫌等，將狠心的葉姓繼父與林姓生母隨案移送台南地檢署複訊，台南地檢署檢察官更追加家庭暴力防治法罪嫌向台南地院聲押。

台南地院法官在裁定羈押理由上指出，被告葉男涉及「故意傷害兒童身體」之罪嫌重大，且被告又涉有因管教問題而數次傷害被害兒童、鞭打或處罰半蹲等行為，影響幼童身心發育，告為被害兒童之繼父，生活上具有相當之關聯性，故有事實足認為被告有反覆實施同一之家庭暴力之傷害犯罪之虞，而裁定羈押。

女據了解，女童生母雖22歲，已有3段婚姻，且生了4名小孩，被燙傷女童是她與第1任丈夫所生，與第2任丈夫生了2名小孩，分別被出養及由第2任丈夫扶養。女童生母與葉姓繼父同居後結婚，半年前遷居台南，3月份生下她第4名小男嬰，目前一家4口同住，全家經濟靠葉父繼父在鐵工廠的工作收入生活，經濟狀況與家庭支持度偏低。

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