拿熱水燙女童！台南狠心繼父收押理由曝　阿嬤已提告傷害

記者林悅／台南報導

台南市4歲女童遭葉姓繼父熱水燙傷延誤就醫案，永康分局會同社會局深入追查釐清案情，葉男與生母28日傍晚，被依涉犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，移送台南地檢署複訊，葉男被檢方聲押，生母則請回，29日上午台南地院召開羈押庭裁定羈押。

▲台南市4歲女童遭葉姓繼父熱水燙傷延誤就醫案，經移送台南地檢署複訊，葉男被檢方聲押，台南地院裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院林福來庭長指出，有關台南市發生燙傷兒童案件，經台南地檢署檢察官聲請羈押，法院強制處分庭值班法官審理後，裁定羈押，理由如下：依據檢察官聲請羈押提出之事證，法院認為葉姓被告涉犯「兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之故意對於兒童犯罪、刑法第277條第1項之傷害罪嫌、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪嫌」嫌疑重大，有事實足認為被告有反覆實施家庭暴力之傷害犯罪之虞（被告涉及「故意傷害兒童身體」之罪嫌重大，且被告又涉有因管教問題而數次傷害被害兒童、鞭打或處罰半蹲等行為，影響幼童身心發育，被告為被害兒童之繼父，生活上具有相當之關聯性，故有事實足認為被告有反覆實施同一之家庭暴力之傷害犯罪之虞，有刑事訴訟法101條之1第1項第2款之情事）。

法官認為若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，無法預防同一家庭暴力之傷害犯罪之發生，且被告未能克制自身情緒，所涉故意傷害兒童身體罪嫌，害及被害兒童身心發展，造成被害人權益重大侵害，為切實保護兒童，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要。依刑事訴訟法第101條之1第1項第2款之規定，應予羈押，以利追訴、審判，並預防傷害之犯罪。被害人之法定代理人之配偶為被告者，被害人之直系血親得獨立告訴，刑事訴訟法235條訂有明文；本件被告係被害兒童母親之配偶，又被害兒童之祖母業已提出傷害告訴，併為說明。

據了解，社會局28日再會同永康分局警方深入查證女童受傷原因，女童繼父24歲葉男坦承，係因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛。葉男涉犯傷害罪及兒權法有身體虐待及嚴重疏忽照顧、應就醫而未就醫情事等罪嫌，於28日傍晚，將葉男及22歲的生母依涉犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法（違反兒少法第49條第1項第2款身心虐待及56條第1項第2款應就醫而未就醫）隨案移送台南地檢署讓檢察官複訊，其中葉男被檢察官向法院聲押禁見，生母被檢方請回。

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