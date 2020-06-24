楊梅故事園區試營運　端午連假每日發送客家粿粽100顆

▲「楊梅故事園區」前身為「楊梅國中校長宿舍」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假何處去？桃園市「楊梅故事園區」將於6月25至28日，於端午連假舉行「歡慶端午試營運」活動，每日分送客家粿粽100顆給民眾共享，25、26日安排香包手作課程、28日舉辦「植物染之美—天然色再利用」展覽開幕茶會；連假期間皆有美食快閃店提供輕食飲品，歡迎市民朋友前往園區共襄盛舉。

▲▼「楊梅故事園區」前身為「楊梅國中校長宿舍」，於2015年登錄為歷史建築。（圖／市府提供）



市府文化局表示，「楊梅故事園區」前身為「楊梅國中校長宿舍」，於2015年登錄為歷史建築，2017年開始修復活化工程，由客家委員會支持補助加上桃園市配合款，修復經費約為4,900萬元，修復定位在彰顯客家教育家張芳杰校長及楊梅在地客家鄉親辦學的人文精神。

園區修復後保存2棟建築，A棟定位為楊梅客廳，委託社團法人桃園市社會教育協進會經營管理，連結在地社群定期辦理展覽、講座與課程；B棟標租予好食多廚坊，經營在地健康食材餐飲，提供簡易餐食消費空間，未來也將結合桃園市立圖書館紅梅分館，成為楊梅藝文平台，豐富在地文化。

「楊梅故事園區」即日起試營運開放參觀，預定今年10月配合楊梅國中建校紀念日正式開園。現為歡慶端午佳節，將於6月25日至28日提供客家粿粽100顆（每日上午10:30發送號碼牌，11:00開始發放）；6月25至26日上午10時及下午2時安排手作香包活動共四場；6月28日上午10時舉辦展覽「植物染之美—天然色再利用」開幕茶會。歡迎市民端午佳節闔家前來走訪園區，欣賞展覽、體驗親子手作，共享人文歷史之美。

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