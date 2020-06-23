　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台熱到爆！「一張圖」看完端午連假天氣　午後短暫雷陣雨地區出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夏至過後,天氣酷熱,路人撐傘遮陽。（圖／記者呂佳賢攝）

▲天氣炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，這幾天全台簡直熱到爆！中央氣象局今（23）日預測，目前端午連假天氣能分成兩部分，前兩天中南部天氣稍微不穩，可能會不定時有降雨的情況，而東北部則要留意午後短暫雷陣雨；後兩天由於太平洋高壓再次增強，所以全台天氣「晴朗炎熱」。

「報天氣-中央氣象局」在臉書上用1張圖解釋端午連假的天氣，首先25、26日這兩天，太平洋高壓勢力稍稍減弱，環境為西南風，迎風面中南部地區天氣稍微不穩，白天多雲偶見陽光，但海面上水氣移入不定時會發生一些降雨情況，而東北部及其他山區則要留意午後短暫雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼端午連假全台天氣。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局）

▲端午連假全台天氣。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局）

至於端午連假後兩天（26、27日），太平洋高壓勢力再次增強，大部分地區天氣「晴朗炎熱」，午後北部、東北部地區及其他山區則會有局部短暫雷陣雨。總歸一句，端午4天全台還是會很熱，紫外線也還是很強，因此提醒民眾還是要注意防曬、多喝水，若去山區戲水，就要留意上游驟雨導致的溪水暴漲。

另外，中央氣象局還預測6月25日到7月3日的全台天氣，基本上各地都是多雲到晴的炎熱天氣（普遍在34度以上），但東北部、北部及山區都要注意午後短暫雷陣雨。

▲▼天氣 夏至 高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台各地皆高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

►省油80%，瘦身於無形

ET快訊
旁邊就是懸崖！新娘扛肩上「跨合歡山武嶺護欄」爽拍婚紗　監視器
肚子痛爆！醫用手一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：都爛掉了
18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭　「掀衣爆頭亡」俄男
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黏在一起好累！交往後變「貓系女友」星座Top4...私人空間超重要

全台熱到爆！「一張圖」看完端午連假天氣　午後短暫雷陣雨地區出爐

崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

「粽」好因得好果　嘉藥愛心反毒「粽粽有賞」！

新形態運動進駐新竹　YYsports竹科概念店打造運動人的共享空間

二手市場買到「刑案車」...專家曝超驚人真相：這台燒炭過

蔡英文臉書同步直播！總統府「端午限定戶外音樂會」免費看

台北狂飆38.4度！風力發電僅佔1％上下　台電：備轉容量率維持綠燈

八三夭壓軸表演！北捷首度封街辦「東區嘉年華」　街舞冠軍獎金16萬元

台灣黑熊巨大超萌身影曝光！自動相機神捕捉山友驚嘆了

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

李佳穎被吳宗憲叫錯名字大傻眼　回敬憲哥：「菲哥」我還沒看XD

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

吳宗憲二女兒嫁朱立倫外甥「是她初戀」　喊話未來女婿：罩子放亮一點喔！

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

黏在一起好累！交往後變「貓系女友」星座Top4...私人空間超重要

全台熱到爆！「一張圖」看完端午連假天氣　午後短暫雷陣雨地區出爐

崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

「粽」好因得好果　嘉藥愛心反毒「粽粽有賞」！

新形態運動進駐新竹　YYsports竹科概念店打造運動人的共享空間

二手市場買到「刑案車」...專家曝超驚人真相：這台燒炭過

蔡英文臉書同步直播！總統府「端午限定戶外音樂會」免費看

台北狂飆38.4度！風力發電僅佔1％上下　台電：備轉容量率維持綠燈

八三夭壓軸表演！北捷首度封街辦「東區嘉年華」　街舞冠軍獎金16萬元

台灣黑熊巨大超萌身影曝光！自動相機神捕捉山友驚嘆了

中職／悍將難得投打都發揮　洪總讚羅力找回控球

大樂透端午加碼「百萬大紅包」開出14組　二獎247萬一注獨得

中職／不愧是全聯盟最好打者　羅力又被林立轟：想脫帽致意　

CBA／廣廈25分差痛宰浙江　劉錚5分5籃板3抄截作收

中職／單場3二壘打中止蹲捕8連敗　戴培峰：羅力投的準

中職／征服桃園投手丘！羅力勝投等快一個月：叫回好的羅力

「寶可夢阿伯」又進化了！64支手機霸氣展開　網狂呼：真的變孔雀

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…不減胸吃法曝光了

林嘉欣親暱喊知名影帝Baby　甜綁10年導演尪「沒有大聲過」

基隆海域驚見上百黑鯛浮屍！宗教團體放生變放死　市府要開罰

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

生活熱門新聞

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

三峽大壩如潰堤　他示警：比核子彈威力強

5人「單點改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包一次看懂

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

三峽大壩陷危機　專家曝翡翠水庫現況

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

「三峽大壩慢慢放水就好」設計師認同！

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗

吳怡農性轉正翻　女網友崩潰：比我好看

父過世1年　她聽《魚仔》接到「爸爸電話」飆淚

更多熱門

相關新聞

端午連續假期交通管制　桃警提供替代道路

端午連續假期交通管制　桃警提供替代道路

因應本月25日起至28日端午節連續4天假期，桃園市警局各分局針對轄區易雍塞路段將實施交通管制與替代道路疏導，其中國道一號、國道三號南下各匝道從25日上午7時起至12時將實施高乘載管制，籲請用路人若未滿3人請勿上國道，至於風景區等易雍塞路段則選擇替代道路行駛，避免陷入車陣。

4大超商「端午連假限時優惠」先掌握

4大超商「端午連假限時優惠」先掌握

端午連假國道地雷曝！國5首日最慘

端午連假國道地雷曝！國5首日最慘

端午連假交通大考驗　警政署長慰勉南澳小隊

端午連假交通大考驗　警政署長慰勉南澳小隊

繼光香香雞端午連假祭「10元吃明星夯品」

繼光香香雞端午連假祭「10元吃明星夯品」

關鍵字：

端午連假天氣中央氣象局

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面