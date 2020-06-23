全台熱到爆！「一張圖」看完端午連假天氣　午後短暫雷陣雨地區出爐

▲天氣炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）



記者邱茀濱／綜合報導

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，這幾天全台簡直熱到爆！中央氣象局今（23）日預測，目前端午連假天氣能分成兩部分，前兩天中南部天氣稍微不穩，可能會不定時有降雨的情況，而東北部則要留意午後短暫雷陣雨；後兩天由於太平洋高壓再次增強，所以全台天氣「晴朗炎熱」。

「報天氣-中央氣象局」在臉書上用1張圖解釋端午連假的天氣，首先25、26日這兩天，太平洋高壓勢力稍稍減弱，環境為西南風，迎風面中南部地區天氣稍微不穩，白天多雲偶見陽光，但海面上水氣移入不定時會發生一些降雨情況，而東北部及其他山區則要留意午後短暫雷陣雨。

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▲端午連假全台天氣。（圖／翻攝報天氣-中央氣象局）



至於端午連假後兩天（26、27日），太平洋高壓勢力再次增強，大部分地區天氣「晴朗炎熱」，午後北部、東北部地區及其他山區則會有局部短暫雷陣雨。總歸一句，端午4天全台還是會很熱，紫外線也還是很強，因此提醒民眾還是要注意防曬、多喝水，若去山區戲水，就要留意上游驟雨導致的溪水暴漲。

另外，中央氣象局還預測6月25日到7月3日的全台天氣，基本上各地都是多雲到晴的炎熱天氣（普遍在34度以上），但東北部、北部及山區都要注意午後短暫雷陣雨。

▲全台各地皆高溫。（圖／記者屠惠剛攝）



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