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因應端午連續假期實施管制　桃警提供替代道路避免陷入車陣

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▲龍潭警分局針對端午節連續假期，針對風景區等易塞車路段將實施管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警分局針對端午節連續假期，針對風景區等易塞車路段將實施交通管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應本月25日起至28日端午節連續4天假期，桃園市警局各分局針對轄區易雍塞路段將實施交通管制與替代道路疏導，其中國道一號、國道三號南下各匝道從25日上午7時起至12時將實施高乘載管制，籲請用路人若未滿3人請勿上國道，至於風景區等易雍塞路段則選擇替代道路行駛，避免陷入車陣。

龍潭警分局指出，針對轄區易壅塞路段包括通往石門水庫的台三線、小人國與六福村主題樂園的中原路，預計將湧入大量遊客，原路另還有石門水庫、台三線等鄰近新竹地區各風景區人潮，恐造成交通壅塞情形，籲請民眾注意相關管制措施或提早改道，警方將於各路口編派員警、協勤民力協助交通疏導，另外國道三號龍潭交流南下匝道將實施高乘載管制，少於3人車輛請勿上國道。

龍潭警分局分局長蕭欽杰指出，警方建議替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

▲蘆竹警分局針對端午節連續假期，針對南崁交流道南下匝道將實施高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局針對端午節連續假期，25日上午針對南崁交流道南下匝道將實施高乘載管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局針對端午節連續假期，轄區內最主要雍塞路段以台四線等重要聯外道路、南崁交流道與知名觀光遊憩景點，將出現大量返鄉及出遊車潮，警方將據針對交通狀況並與轄區特性預先規劃交通疏導勤務。

分局長黃益三表示，連假期間，國道一號內湖至苗栗頭份，國道三號木柵至香山路南下匝道25日上午7時至12時實施高乘載管制，請用路人遵守員警指揮管制，替代道路建議如下：
台4線（蘆竹區中正路、南崁路、大園區三民路）→台15線甲（大園區海港路）→台61線（西濱快速公路）。

▲八德警分局因應端午節連續假期，針對易塞車路段將實施交通管制與疏導作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警分局因應端午節連續假期，針對易塞車路段將實施交通管制與疏導作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局為維持轄區交通順暢，25日至28日連假期間，在轄內各重要路口實施交通疏導，國道二號下大湳交流道行經路段易壅塞，警方將提供建議替代道路，讓民眾避開車潮。

八德警分局長陳錦坤說，轄區實施交管的重要路段包括省道台4線、大湳交流道等路段及八德區長興路、新興路等易肇事路口，另外，廣豐新天地賣場周邊為易壅塞路段，建議由國道二號下大湳交流道（往八德方向）用路人可改道福德一路、和強路、義勇街、大智路行駛；往八德埤塘公園觀光用路人，至國道二號下大湳交流道（往八德方向）改走福德一路左轉和平路接興豐路避開車潮。

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