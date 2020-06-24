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端午連假國道1號埔鹽系統有封閉　彰警規畫替代道路

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▲端午節4天連續假期國道埔鹽路段有封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

▲端午節4天連續假期國道埔鹽路段有封閉。（圖／彰化縣警察局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因應端午節4天連續假期，為了讓民眾有個順暢的交通，彰化縣警察局於連假期間規劃道路交通疏導、管制措施，國道1號埔鹽系統交流道封閉，同時配合鹿港慶端陽國際龍舟賽活動，縣道144線也有封閉，請行經的民眾改道通行，相關交通疏導管制措施，提供民眾參考並配合。

（一） 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。
（二） 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、 連續假期期間本縣易壅塞路段：員林市台76線與中山路口（功垂橋）、台76線林厝匝道、縣144線（福興段）、台61線（伸港段）、國道1號員林交流道，彰化縣警察局均有規劃警力針對上述路段加強交通疏導，也呼籲駕駛人配合員警指揮疏導行車。

▲端午節4天連續假期國道埔鹽路段有封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

三、 配合彰化縣政府辦理2020鹿港慶端陽國際龍舟賽活動，封閉縣道144線相關交通疏導、管制措施：
(一) 6月23日8時起至26日18時止，封閉縣道144線（臨海路至沿海路段）南岸全車道。
(二) 6月24日6時起至25日22時止，封閉縣道144線（臨海路至沿海路）北岸全車道。
(三) 6月25日7時至24時止，封閉縣道144線（沿海路至員鹿路）南岸及北岸全車道。(四) 道路封閉期間，請民眾依路口改道標誌指示，行駛福興鄉南環路往西續接台17線或往東接縣道144線。

四、 縣內熱門景點鹿港古蹟區及天后宮周邊交通狀況，特別提醒：
(一) 天后宮周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1,827位，民眾可多加利用；另可將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮。
(二) 外縣市遊客可利用國道1號下彰化交流道→往西由彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線接縣144線道路進入鹿港。

▲端午節4天連續假期國道埔鹽路段有封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

為使彰化縣內道路交通順暢，警察局與各分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，提供在地民眾即時路況及最新交通安全資訊，協助民眾行車路線決策參考，並建立路權觀念，共同營造出門順心，一路安心的優質交通環境。民眾亦可至手機APP下載（彰警online），提醒民眾注意行車安全。最新交通狀況及替代道路規劃，可至彰化縣警察局交通隊網站（https://www.chpb.gov.tw/traffic/）了解詳細資訊。

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