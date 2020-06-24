端午連假「北中南東」天氣攻略來了　一張圖看4天午後雷陣雨熱區

▲端午連假注意午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

端午四天連假即將展開，氣象局表示，連假4天各地區還是熱，其中，周四、五受西南風影響，中南部有不定時降雨，午後山區、東北部有局部短暫雷陣雨：周六、日則是北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

端午連假首日天氣，仍持續受到太平洋高壓加上西南風，各地天氣為多雲到晴穩定炎熱型態，中南部沿海地區不定時因西南風仍有局部陣雨發生，午後則是在各地山區以及北部、東北部地區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機會，中午過後外出請留意天氣變化。

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▲一張圖看北中南東端午連假天氣及雨區。（圖／中央氣象局）

周五西南風影響，中南部地區不定時仍有些局部陣雨，其他地區為多雲時晴，午後在各地山區及北部、東北部地區有局部短暫雷陣雨，偶有較大雨勢。

周六至下周三各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，南部地區清晨至上午有些零星降雨，其他地區為多雲時晴，午後熱對流之降雨範圍主要在北部、東北部地區及其他山區。

至於高溫部分，各地高溫普遍都在34度以上，紫外線指數容易達過量或危險等級。氣象局也持續發布高溫燈號警戒，25日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，防38度極端高溫；台北市盆地、新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率：基隆市、高雄市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號，注意36度高溫。

▲端午連假首日，氣象局針對11縣市發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

天氣風險表示，端午四天連假相當晴朗炎熱，不過要留意午後雷陣雨發生的機率會比較高。預計周五開始到周末，台灣附近的西南風會略為減弱，較有助於午後熱對流的發展，降雨的範圍可能會擴大，時間也會拉長，不過上午的天氣還是持續晴朗炎熱，傍晚午後雷雨也會明顯緩和。

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