日本更名釣魚台爭議　徐國勇：我們的主權「一定堅守」





▲徐國勇出席「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」開工典禮。（圖／內政部提供，以下皆同）

記者袁茵／基隆報導

釣漁台列嶼主權爭議持續延燒，日本沖繩縣石垣市議會22日通過議案，將釣魚台更名為「登野城尖閣」，將於10月1日正式實施。對此，內政部長徐國勇24日受訪時強調，一定會堅守釣魚台的主權。

徐國勇24日前往基隆主持「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」開工動土典禮，徐國勇表示，這項計畫串連中正公園周邊社區，打造完善的通廊步道，展現基隆山海城市的特色，成為全球獨特具「港、城、丘」視覺層次的觀光新據點，預計2021年6月完工，要讓世界看見基隆的蛻變，將基隆觀光推向國際。

針對釣魚台主權議題，徐國勇受訪時表示，「這是我們的主權，一定會堅守。」

至於宜蘭縣議會通過的「釣魚台」正名為「頭城釣魚台」議案，徐國勇表示，地方政府若要改名，就根據相關辦法送至內政部備查，並依法處理。

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