國民黨兩岸新論述挨批「小綠」　江啟臣罕見動怒：我們是正藍

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中常委批評國民黨兩岸新論述是「小綠」路線。黨主席江啟臣發表結語時罕見動怒，指出國民黨是走大部分民眾認同支持的價值理念，不要再罵黨是小綠，「我們是正藍，怎麼會是小綠？」對小綠封號絕對沒有辦法接受。

江啟臣指出，九二共識是工具性論述，但國民黨未來的兩岸目標是什麼才是重點；民進黨的兩岸目標是台獨黨綱，大陸是一國兩制，國民黨要在九二共識以外去回答這個問題，今天九二共識的變也不是國民黨的變，是民進黨與北京的變。

對於兩岸論述組提出的四大支柱，江啟臣說，未來國民黨不管執政在野，四個基本支柱要件是處理兩岸關係必須堅持；至於目標，作為在野黨，對外必須要求執政黨把兩岸關係處理好，對內也要討論出未來目標。

江啟臣表示，當初國父革命是基於推動三民主義中民有、民治、民享的民本理念，以人民為本的理念，這是國民黨最根本的核心價值，找回這個核心價值是今天最重要的改革初衷。

江啟臣說，正統的國民黨路線就是中華民國路線，是中道路線，是一個開大門走大路，堅持國家主權，堅持國父當年創黨理念自由民主人權，國民黨現在是走回正統國民黨核心理念。

江啟臣批評，自由民主人權不是民進黨的專利，這是1912年國父創建中華民國時所講的，「他推翻滿清就是為了自由民主，怎麼會讓今天自由民主變成民進黨的理念？錯了，這是國民黨的理念，請大家把這個放在心裏，不要開玩笑！」。

國民黨改委會兩岸小組提出四大支柱來建構和平穩定的台海新關係。其中「九二共識」存廢與否經內部多次激辯後，委員會尊重「九二共識」的歷史成果，強調兩岸關係多年來從對抗走向和解，再走回僵局，「九二共識」是關鍵因素，痛批民進黨長期抹黑「九二共識」。

▲劉大貝發言。（圖／記者屠惠剛攝）

中常委劉大貝聽完召集人林郁方報告後砲轟「這份兩岸論述，是我作為國民黨員這麼多年來，聽過最差勁的論述！」，文字非常粗淺、態度曖昧，直批「這不像是國民黨提出的東西」。

劉大貝批評，改革不應是把兩岸原則由和平轉向戰役，由和解轉向背叛，九二共識需要更新沒錯，但核心兩岸立場是戰是合？不能因為2020年打輸了，就認為是包袱，必須全面修正，兩岸發展三十多年，應該有更深化的協商，而不是盲目跟著民進黨走。

劉大貝表示，基本原則他都贊成但文字非常粗淺，裡面非常多民進黨的主張，其中「兩岸人權協議」應該改成「兩岸和平協議」，對於人民才有穩定的基礎保障；此外，推動兩岸人權協議、堅持拒絕買辦行為他非常認同，但是不能把兩岸論述跟著民進黨改變，難怪外界批評國民黨是「小綠」。

對此，兩岸組召集人林郁方回應，對於這樣的批評是在預料之中，這份兩岸新論述直到今早都持續在修改，由他擬訂完初稿後由兩岸事務部主任左正東接續，他平時要教書，各方意見又多，彙整時間非常少，最後很努力將精華整理起來。

他最後對著劉大貝表示，「大貝兄，九二共識你喜不喜歡一點都不重要，蔡英文喜不喜歡才重要！」

▲林郁方回應劉大貝發言。（圖／記者屠惠剛攝）