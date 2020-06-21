國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？　黃士修：華獨是手段不是目的

▲國民黨改革委員會青年組副召集人黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣在國民黨改革委員會表明，九二共識是過去扮演兩岸求同存異、擱置主權爭議的「工具性論述」，此兩岸新論述被認為是「小綠」路線。對此，國民黨改革委員會青年組副召集人黃士修說明，華獨不是目的，但可以是手段。

黃士修20日在臉書表示，改革委員會全體大會，多數媒體關注兩岸組對九二共識的論述，但青年組報告中也提到兩岸論述，使用敏感的「華獨」、「李登輝路線」等字眼，「這當然是故意的」，且字斟句酌。

國民黨改革委員會青年參與會議報告明文寫道，如果國民黨的兩岸論述仍然只是高來高去，沒有考慮社會大眾的觀感，也沒有捍衛人權民主法治自由的決心，更沒有連結 1949 年以前的歷史記憶，這個黨就不會有未來，例如，一個知識分子的「一個中國」原則，應該是這樣子的：我們的每一言每一行，不是只做給 2300 萬台灣人民看，同時也做給 14 億中國大陸人民看，戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。

該報告也以「自由中國代表：思考『李登輝路線』的務實華獨可能性以挽回中間選民」為標題，內文寫道「國民黨反台獨，但不能只會喊反台獨。若國民黨願以『自由中國』去詮釋中華民國的正當性，以捍衛和平的價值，阻止戰爭侵害人權、推動交流促進民主、捍衛程序落實法治、維護人民生活自由，都重於統獨意識形態。這些立場需要不斷被強調，國民黨有義務關注並監督中國大陸的民主化，才能反過來保護台灣人民的安心生活。」

黃士修指出，「華獨不是目的，但可以是手段，尤其是談判手段」，務實華獨就更微妙了，甚至是思考務實華獨可能性，當然不應該害怕，他向來秉持的原則是，目的和手段要分得非常清楚，「互信來自確定的原則，不是因為你是朋友。談判桌上沒有朋友，但也沒有敵人」。