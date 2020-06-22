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連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制

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▲▼馬英九、連戰出席韓國瑜婦女後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨榮譽主席連戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨改革委員會日前提出新兩岸論述，但被外界認為走「小綠」路線，引起黨內不滿。對此，國民黨榮譽主席連戰22日透過新聞稿表示，認同九二共識不等於接受一國兩制，九二共識確實是充滿智慧的發明。

連戰表示，兩岸自從分治以來，主權爭議一直存在，為了在此形勢下開展對話交流，推動和平共榮，才有九二共識的產生，讓台灣有了自我表述一個中國的空間。無論從當時的時空背景和其後的局勢變化來看，九二共識確實是充滿智慧的發明。

連戰指出，九二共識的內容簡潔易懂，就是兩岸都堅持一個中國，但對一中涵義的認知不同，所以雙方各自表述，求同存異、擱置爭議。國民黨稱此為一中各表，也就是我們有表述中華民國的空間，如此完全符合憲法、符合法律，而且經由實踐證明足以達成兩岸關係和平發展及擴大台灣的國際空間，其價值不容否認抹煞。

連戰強調，「九二共識與一國兩制是兩回事，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎。」認同九二共識不等於接受一國兩制。

連戰認為，民進黨先是否定一中各表，後把九二共識歪曲成一國兩制，都是沒有誠意遵循憲法的表現，造成兩岸升高對抗，不利台灣的安全與繁榮，而合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。

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