外交部：堅決捍衛釣魚台主權　「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」





▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

釣漁台列嶼主權爭議持續延燒，面對藍營狂喊政府捍衛主權，外交部24日發表聲明強調，我國政府採取具體作為堅決捍衛釣魚台列嶼主權，行政院已下令加強護漁，海巡署除針對釣魚台列嶼全天候保持1至3艘巡防艦艇在台日重疊經濟海域值勤外，「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」的任務目標。

外交部表示，釣魚台列嶼為我國固有領土，不容置疑，任何其他各方採取的片面主張或行為均無法改變此一事實。政府堅決維護國家主權，絶不退讓，捍衛主權的決心，堅定不移。

外交部說，政府為捍衛釣魚台列嶼主權，持續採取各種必要措施。「漁權」是主權的重要元素，捍衛漁權、保障我國漁民可在釣魚台列嶼周邊海域作業，就是彰顯主權與捍衛主權的具體作為。

外交部指出，為保障我國漁權，行政院已下令加強護漁，海巡署除針對釣魚台列嶼全天候保持1至3艘巡防艦艇在台日重疊經濟海域值勤外，並依漁汛期及漁民作業與漁船作業情形，機動調整勤務部署，在我國海域執行護漁勤務，確保「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」的任務目標。

外交部進一步提到，在海巡署積極作為下，自2016年以來，我國漁船遭日本公務船「干擾」次數較過去大幅下降，且無任何漁船遭日方公務船「扣押」，顯示我方護漁行動已發揮高度成效。

此外，在本年漁汛期，海巡署也派遣一艘巡防艦在八重山群島以南海域執行常態性護漁任務，在台日就該海域漁業作業問題達成協議前，確保我國漁民作業權益不受影響。海巡署將持續強化護漁作為及力度，以維護我國漁民合法作業權益。

針對此次釣魚台列嶼更名爭議再起，外交部說明，肇因於中國大陸海警船連續巡航釣魚臺海域，甚至發生驅逐日本漁船的情事。我國在捍衛釣魚台列嶼主權的同時，也呼籲各方停止可能升高區域緊張的單邊行為，審慎處理爭議並避免衝突，以共同維護區域的和平與穩定。

外交部再次強調，政府堅持我國擁有釣魚台列嶼主權，今後仍將秉持一貫立場，與政府相關部門攜手合作，積極維護漁民權益，以彰顯我國主權。