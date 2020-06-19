國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

針對國民黨改革委員會的新兩岸論述的建議被外界認為走「小綠」路線。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19日）表示，「如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。」

朱鳳蓮回應，堅持九二共識、反對台獨是中國共產黨和中國國民黨互信與交往合作的共同政治基礎。多年來，兩黨在此基礎上推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，取得積極成效。當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧。

對於國民黨討論的大陸政策，朱鳳蓮也進一步強調，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。如果丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，而且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。」

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 。（圖／記者屠惠剛攝）

日前，國民黨新兩岸論述遭到綠化質疑，江啟臣指出，九二共識是工具性論述，國民黨未來的兩岸目標是什麼才是重點；民進黨的兩岸目標是台獨黨綱，大陸是一國兩制，國民黨要在九二共識以外去回答這個問題，今天九二共識的變也不是國民黨的變，是民進黨與北京的變，並且要求執政黨把兩岸關係處理好。