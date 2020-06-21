國民黨兩岸新論述　蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者黃克翔攝）



文／中央社記者劉冠廷台北21日電

國民黨日前公布兩岸新論述，但遭質疑論述跟著民進黨走，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，國民黨應珍視過去自己的價值，需穩住陣腳，勿把優勢與價值丟掉，更不能人云亦云。

國民黨改革委員會19日召開全體大會，兩岸論述小組提出建議案，肯定九二共識過去貢獻，並建議國民黨以4大支柱建構和平穩定的台海新關係，包括堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。但遭到黨內直指這不像是國民黨能提出的東西，很多都是民進黨的論調，作為反對黨，應該強化反對台獨的論述。

蕭旭岑今天表示，國民黨改革委員會全體會議發表兩岸論述報告，雖說出發點用心良苦，然而，卻引起黨內不一的評價。在此要誠心提醒國民黨，應珍視過去自己的價值，方能提供民眾在民進黨之外，不同的國家路線與選擇。

蕭旭岑說，九二共識不只是論述，更重要的是具體實踐。馬政府8年，從兩會恢復談判，簽訂23項協議，到兩岸事務機構（陸委會、國台辦）負責人見面，再到兩岸領導人會晤（馬習會），都是九二共識的具體實踐。

蕭旭岑指出，九二共識完全符合中華民國憲法與兩岸人民關係條例規定，也成為雙方共同政治互信的基礎；今天因為總統蔡英文執政，囿於意識形態，與中共失去互信，兩岸關係大倒退，因此採取否定與抹黑九二共識的方式。「國民黨有必要隨民進黨起舞，也反過來動搖自己的信念嗎？」

蕭旭岑說，2020大選也不是九二共識的公投，九二共識絕非國民黨2020年大選失利的原因，檢討九二共識無法真正釐清國民黨失利的原因。國民黨是最能捍衛中華民國，處理兩岸關係的政黨，「九二共識，一中各表」仍然寫在國民黨的政綱之中的兩岸政策。

他強調，國民黨必須穩定陣腳，不能把自己的優勢與價值丟掉，更不能人云亦云，魂不附體，才能說服民眾，重返執政。

不過，黨內人士私下表示，兩岸論述的建議案還不是定論，作為後續溝通的基礎，而文中明確的提到，以中華民國憲法為基礎的九二共識，這是對九二共識的肯定，也將「九二共識、一中各表」做出更精準的詮釋。

黨內人士指出，有關建議案提到的自由民主，這是國民黨的價值同時也是普世的價值，即便讓中國大陸不開心，但沒有理由讓台灣人不開心。

這位黨內人士提到，討論過程中採開放式討論，沒有明確說未來是否提九二共識，而是認為要將九二共識做更精準的描述，所以有些人沒有直接聽到「九二共識，一中各表」就直接否定此案，某種程度上是不太公平的。